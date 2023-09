Afrička svinjska kuga poharala Slavonijom, vlasnici očajni: "Ne mogu spavati od brige jer nikad ne znaš što se dešava"

Tisuće svinja je eutanazirano. Sljedećih godinu dana, dvorišta u tom dijelu zemlje, bit će prazna. Što nakon toga? Seljaci očajni, govore nam - ubili su nam ne samo svinje, već i našu tradiciju. Hoće li biti poskupljenja mesa? Hoće li s afričkom svinjskom kugom doći, i do kakvih, promjena u hrvatskoj poljoprivredi? Reporterka Provjerenog Barbara Majstorović bila je u slavonskim selima.

"U stresu jesam i to već traje mjesecima… i ne znam, eto. Sam sebe uvjeravam da će biti dobro…ali ne znam", rekao je Vlado Ferbežar.

"Ustajem jako rano, u tri sata već ustanem, ne mogu spavati od brige jer nikad ne znaš što se dešava kod svinja. Jel se pojavila kuga, nije, poduzeo sam sve što sam mogao poduzeti", dodao je.

"Svinje su stajale četiri sata na ulici, a ministrica to što priča da je to bilo samo kratko na ulici i da su učinili dezinfekciju i vani i unutra, to ništa nije učinjeno", poručio je Marko Majer.

"Svaka me zna po glasu, ja njih znam po boji očiju, po ponašanju, primijetim svaku njezinu i dobru i lošu stvar kad se dešava nešto s njima. Kako će biti kad dođem u prazan svinjac, ako bude tako, ja ne znam", ispričao je Stjepan Turek.

Tužni, razočarani i uplašeni. Najkraći je to opis uzgajivača svinja Vukovarsko – srijemske županije. Zbog epidemije afričke kuge u tom je kraju eutanazirano 17, 500 svinja, a njih 1200 uginulo je od posljedica bolesti.

"Ne postoji nikakvo cjepivo niti neki drugi lijek koji bi spriječio širenje te bolesti, odnosno uginuće svinja tako da je ovo u biti veliki gospodarski udar za ovu županiju, u konačnici cijelu Hrvatsku", objasnila je Magdalena Parat, iz Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.

Iako se tvrdilo da su izvor zaraze divlje svinje, Magdalena Parat iz upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije potvrdila je za Provjereno da to ipak nije točno.

