Tropske ciklone i oborine bit će još jače! Ivan Čačić otkriva detalje

Šesto izvješće o procjeni Međuvladinog panela za klimatske promjene UN-a predviđa kako će s globalnim zagrijavanjem i globalni udio tropskih ciklona najjačih razina, dakle kategorija četiri i pet, kao i njihovi učinci s vršnim vjetrovima i ekstremnim količinama oborina - još porasti.

Pročitajte i ovo Izvješće UN-a Poraz čovječanstva: Globalna glad danas je veća nego 2015. godine

To jasno pokazuje i podatak iz SAD-a gdje je od 2017. do 2021. godine bilo više oluja kategorije četiri i pet nego u razdoblju od 1963. do 2016., dakle u posljednje četiri godine više nego u prethodne 53.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.