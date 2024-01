Približava nam se nova destabilizacija, meteorolog donosi detalje

Tlak zraka je u postupnom padu, polako slabi ogranak anticiklone koji se pruža preko naše zemlje, a sa sjevera i zapada nam se približavaju nove fronte, nova blaža destabilizacija. U nedjelju ćemo to primijetiti ponajprije po tome što ćemo imati više oblaka, ali i po okretanju vjetra na južne smjerove.



Već će u nedjelju ujutro biti malo oblačnije nego danas, osobito na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj gdje će biti pretežno oblačno. Tamo je zato moguće i malo lokalne kiše.

U kopnenim predjelima djelomice sunčano, no na zapadu je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će okrenuti na jugo i jugozapadni, koji će prijepodne još u većini zemlje biti slab. Jutro ponovno hladno. U unutrašnjosti najniža temperatura oko -7, a na obali od 1 do 5 stupnjeva.

Pročitajte i ovo tema i netema Zašto je u Hrvatskoj seksualna orijentacija ministra Habijana tema? "Predsjednik je još jednom spustio razinu političke komunikacije"



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, iako neće biti potpuno vedro kao danas. Više će tih oblaka biti na jugu regije nego na sunčanijem sjeveru.

Jugozapadni vjetar će malo ojačati naspram jutra, bit će slab do umjeren. U gorju povremeno i jak, pa imajte to na umu ako idete na planinarenje, bit će vjetrovito. No, posvuda će biti i toplije. Najviša temperatura od 5 do 8 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu nedjeljno poslijepodne sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, i temperatura će biti viša nego danas, uglavnom između 3 i 7.



U Istri, Primorju i gorju oblačnije nego u subotu, bit će pretežno oblačno. Malo više sunca očekujemo u Istri, osobito na zapadnoj obali, dok će najoblačnije biti u Gorskom kotaru, Lici i na Kvarneru, lokalno uz malo kiše.

Pročitajte i ovo Ekonomska analiza novog sukoba Ekonomski analitičar: "Ako sukob eskalira, definitivno se treba bojati"

Vjetar će okrenuti na jugo i jugozapadni. Na moru slab do umjeren, a u gorju umjeren do jak, tamo će dakle biti dosta vjetrovito. Zbog južnog strujanja posvuda će biti toplije, na obali najviša temperatura od 8 do 10 stupnjeva, a u gorju od 4 do 6.



I u Dalmaciji u nedjelju oblačnije nego danas. Na obali umjereno oblačno, uz sunčana razdoblja, a u Zagori pretežno oblačno. Lokalno je moguće malo kiše - veća vjerojatnost za nju je u zaleđu iako se ne može isključiti niti uz more, osobito na sjevernom dijelu.

Puhat će jugo i jugozapadni vjetar, uglavnom slabo do umjereno. Tek će kasno navečer, nakon 21 sat, jačati na umjereno do jako. (pauza) Temperatura od 9 do 12 stupnjeva.



Novi tjedan nam počinje oblačno. Na kopnu će povremeno biti malo kiše, a u ponedjeljak ujutro je moguća i ona takozvana prehladna kiša, koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i stvara poledicu. Zatim će u noći na utorak ponegdje padati snijeg.

U utorak tijekom dana razvedravanje pa će biti sunčanije, ali to je samo kratkotrajna stabilizacija jer već u srijedu ide novo naoblačenje, pri čemu će zatopliti.



I na Jadranu će tjedan početi promjenjivo. Ponedjeljak većinom oblačan, uz umjereno do jako jugo, oštro i povremenu kišu. Potom u utorak okreće na kratkotrajnu, umjerenu do jaku, buru, pa će tad biti sunčanije i suho. Već u srijedu ponovno jugo u jačanju, uz naoblačenje i kišu.



U svakom slučaju, idući će tjedan biti toplije nego ovaj, ali pomalo promjenjivo. Najveća vjerojatnost za oborine je u ponedjeljak, srijedu i četvrtak, dok će najviše sunca biti u utorak, petak i nedjelju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.