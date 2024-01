Glavni dio zime tek je pred nama, ali dan je već pomalo sve duži: Dok vikend kuca na vrata stiže još dobrih vijesti?

Uz sunčano vrijeme lakše je primijetiti kako se svijetli dio dana produljuje, dan je danas već dulji za nekih 15-ak minuta u odnosu na prije samo dva tjedna. Svakim danom sunce nam izlazi mrvicu ranije, a zalazi mrvicu kasnije i mada je glavni dio zime još pred nama, povratak svjetla nas veseli i već u siječnju postajemo optimističniji.



Sunca će obilje biti i u subotu, doduše zubatog, obzirom da se i dalje nalazimo u hladnoj, ali zato suhoj i stabilnoj zračnoj masi. Vrijeme će nam još uvijek biti pod prevladavajućim utjecajem ogranka ove zapadnoeuropske anticiklone.

Očekuje nas sunčano jutro. U unutrašnjosti prijepodne uz tek poneki oblak više, izglednije na istoku. Lokalno je moguća i magla, prije svega po kotlinama i uz rijeke. Na Jadranu će ujutro još puhati umjerena i jaka bura, koja mjestimice na udare može biti i olujna, no slabjet će i sredinom dana postupno okretati na sjeverozapadnjak. Jutro će još jednom biti vrlo hladno, uz temperaturu u unutrašnjosti između -9 i -5, a na Jadranu od -1 na sjevernom do većinom 6 stupnjeva na južnom dijelu.

Zbog niskih temperatura, a u prvom dijelu dana i bure na snazi je žuta razina Meteoalarma. DHMZ je izdao i posebno upozorenje na hladni val, koje vrijedi i ovog petka i tijekom vikenda, pa bi svi oni osjetljivijeg zdravlja, a posebno kronični bolesnici kardiovaskularnog i respiratornog sustava ove niske temperature trebali izbjegavati, a ako je izlazak nužan svakako se adekvatno toplo odjenuti i zaštititi.

Hladno će biti i poslijepodne, iako mnogo manje nego ujutro. Uz sunčano vrijeme i slab jugozapadnjak dnevna temperatura mogla bi porasti na 3 stupnja.

Sunčano će poslijepodne prevladavati i u Slavoniji i Baranji. Zapuhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti između 1 i 3 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u subotu dosta sunca. Bura će sredinom dana slabjeti i postupno okretati sjeverozapadnjak. Zadržat će se hladno, u gorju uz samo stupanj ili dva iznad nule, dok će ovih 10-ak stupnjeva na moru sutra kad oslabi bura sigurno biti ugodnije nego danas.

I u Dalmaciji sunčano. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a dnevna temeperatura na obali i otocima bit će oko 9, 10 stupnjeva. U zaleđu malo niža, bliže 7.

Tri dana kopno

U nedjelju nas očekuje postupno naoblačenje, najprije na zapadu, a uglavnom u gorju bi krajem dana mjestimice moglo pasti i malo kiše. U ponedjeljak će vrijeme biti promjenjivije, uz većinom slabe oborine lokalno, kišu ili susnježicu, a u noći na utorak i u utorak bi ponegdje moglo biti i malo snijega. Potom vedrije. Za vikend danju malo toplije nego do sad, a početkom sljedećeg tjedna ni noću više neće biti toliko hladno, no dnevna temperatura bi se na mjestima mogla ponovno malo sniziti, odnosno temperatura se ukupno tih dana neće previše mijenjati i bit će blizu nule.

Tri dana more

Na Jadranu od nedjelje oblačnije, mjestimice uz kišu, češće u ponedjeljak kad u Dalmaciji može i zagrmjeti. Zapuhat će jugo, koje će već tijekom ponedjeljka okretati na buru, a s burom se u utorak i na moru ponovno očekuje više sunca, poglavito poslijepodne. Početkom tjedna na Jadranu ipak i malo toplije nego za vikend.

A osjetno toplije vrijeme čini se stiže nam sredinom sljedećeg tjedna, no hoće li i potrajati, e to još nije sasvim jasno. No bit će sljedećih dana, zato budite s nama.



