Ekonomski analitičar: "Ako sukob eskalira, definitivno se treba bojati"

SAD i Britanija izveli su u noći na petak desetke napada na mete u Jemenu u odgovoru na napade jemenskih Huta na brodove povezane s Izraelom u Crvenom moru u znak podrške palestinskom Hamasu u sukobu s izraelskim snagama u pojasu Gaze.

Eskalacija oružanih sukoba podigla je cijene vozarina, a logističke tvrtke u strahu od rizika preusmjeravaju brodove na dulju rutu oko Rta dobre nade što sve dodatno poskupljuje.

Ekonomski analitičar Luka Brkić u studiju Dnevnika Nove TV objasnio je zašto su događaji na Crvenom moru važni u ekonomskom kontekstu i hoće li napeta situacija utjecati na inflaciju.

Za početak, Brkić je utvrdio da je najgori scenarij eskalacija sukoba i uključivanje drugih sila u tu borbu, prije svega Irana i njegovih javnih i tajnih saveznika.

"To bi produbilo krizu i dovelo do povećanih rizika od širenja ratnih sukoba, što bi gotovo u potpunosti zatvorilo taj prostor za trgovinu. On u svjetskim razmjerima ima oko 15 posto, ali ima puno veće drugo značenje. Njegovo zatvaranje bi povećalo cijene nafte i drugih energenata, što bi značilo opasnosti od povećanja stope inflacije, koja bi mogla voditi u dublju recesiju, da ne kažem depresiju, odnosno u staflaciju", rekao je Luka Brkić.

Trenutno je to još uvijek lokalni sukob, s anmatra alitičar i u slučaju da ne dođe do eskalacije sukoba, ne prijeti ni začajniji rast inflacije, ali ni rast cijena energenata.

"To bi moglo biti samo privremeno odgađanje do nekog novog sukoba, jer je definitivno riječ o geopolitičkim preslagivanjima, takozvanoj geopolitičkoj depresiji, odnosno geopolitičkom kvantnom skoku", procjenjuje Brkić.

Ukoliko se sukob ne razbukta, situacija bi se vrlo brzo mogla vratiti na onu koja je prethodila sukobima, smatra analitičar.

"Međutim, ako eskalira imali bismo, definitivno se treba bojati, puno napetiju situaciju, puno neizvjesnosti jer to bi se moglo proširiti i na revizionističke sile kao što su Kina, Rusija i Sjeverna Koreja", zaključio je.

