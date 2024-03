Razmislite o aktivnostima na otvorenome: Meteorolog otkriva kakvo će biti vrijeme za vikend

Na vrijeme će sve naglašenije djelovati sredozemna ciklona s kojom će u naše krajeve pritjecati vlažan i ponovno sve topliji zrak. Glavnina kišnih oblaka, ponegdje i s obilnom oborinom, premještat će se s ovim atmosferskim poremećajem od nedjelje na ponedjeljak.



U subotu u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice može biti magle, a u najvišem gorju još može pasti malo snijega. U prvom dijelu dana u većini će krajeva biti promjenljivo s najviše oblaka na Jadranu i u gorskom području gdje će povremeno padati kiša.

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, a na Jadranu vjetrovito uz umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj više oblaka pa će mjestimice biti kiše. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura oko 11 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo uz slab i umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne i navečer oblačnije ponegdje uz kišu. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno povremeno s kišom. Na Sjevernom Jadranu povremeno kiša, a lokalno može i zagrmjeti. Više oblaka bit će prijepodne, a zatim će se naoblaka djelomice raskinuti.

U gorju vjetar većinom umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo koje će u drugom dijelu dana prolazno oslabjeti. Najviša temperatura od 7 do 10, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno povremeno s kišom, a lokalno može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, osobito poslijepodne. Puhat će umjereno i jako, na otocima moguće i olujno jugo. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

U sljedećim danima u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno povremeno s kišom, koja će biti najčešća i gorskom području, osobito u nedjelju navečer i u prvom dijelu ponedjeljka kad može biti i obilna. Temperatura ponovno iznad višegodišnjeg prosjeka.



Promjenjivo i nestabilno povremeno s kišom bit će i na Jadranu gdje su lokalno mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u nedjelju navečer i prvom dijelu ponedjeljka kad ponegdje može pasti i veća količina oborine. U nedjelju - još će puhati jako do olujno jugo. Početkom tjedna vjetar će slabjeti i prolazno okrenuti na južni i jugozapadni. I ovdje iznadprosječno toplo.



Prema sadašnjem materijalu, u srijedu prolazno smirivanje vremena, osim u istočnim predjelima gdje će još biti malo kiše i prolazno svježije. Od četvrtka posvuda promjenljivo povremeno s kišom i razmjerno toplo.

