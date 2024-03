Zima se polako približava kraju: Pogledajte kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

Tlak zraka cijeli nam dan raste, vrijeme se polako stabilizira. Jučer je palo dosta kiše, od 20 do 30 mm na jugu Dalmacije, a na planinama i snijeg, na Zavižanu je jutros izmjereno 16 centimetara.

Danas je već bilo znatno manje oborina, a sutra očekujemo još manje i samo vrlo lokalno jer će nam nakratko ojačati ova anticiklona prije nego što ova topla fronta stigne do nas za vikend.

Sutra ujutro će u kopnenim krajevima Hrvatske biti još dosta oblačno, iako većinom suho, samo rijetko može pasti malo slabe kiše, ponajprije u Zagorju, Međimurju i Baranji.

Na obali će od jutra biti više sunca, ali na jugu Dalmacije i na otocima može biti još ponekog kratkog i prolaznog pljuska. U Dalmaciji će već prijepodne vjetar Okretati na slabo jugo, dok će na sjeveru još puhati bura, ali bit će znatno slabija nego danas.

Jutro će nam biti hladno, dosta hladnije nego posljednjih nekoliko dana. Na kopnu ćemo opet imati temperaturu oko nule, a na obali će rano ujutro biti od 6 do 8 Celzijevih stupnjeva.

Sve manje naoblake

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti umjereno oblačno, uz više sunčanih razdoblja i tendenciju razvedravanja. No lokalno može pasti i malo kiše ili kratak pljusak, iako će to biti rijetka pojava. Vjetar će biti slab, jugoistočni, a temperatura između 9 i 11 što je slično kao danas, ali činit će se manje hladno jer će vjetar biti slabiji.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne također sve manje oblaka i više sunčanih razdoblja. Samo vrlo rijetko uz još poneki pljusak ili malo kiše. Puhat će slab jugoistočni vjetar, uz 10 do 12 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju poslijepodne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom dana će se i ovdje razvedravati pa će biti sve više sunca, i tek rijetko može pasti malo kiše. Bura će potpuno Oslabjeti do podneva i onda će popodne zapuhati slabo do umjereno jugo. Temperatura uglavnom od 11 do 14. Novi oblaci zatim dolaze navečer, s moooora, i oni donose još kiše u noći na subotu.

Oblaci će se kidati i u Lici i Gorskom kotaru, no sporije nego drugdje tako da će ovdje ostati pretežno oblačno, a može pasti i malo kiše, no samo rijetko i lokalno. Temperatura će uglavnom biti od 5, 6 u višim predjelima do 8,9 u onim nižim.

U Dalmaciji većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, no samo mjestimice je moguće malo kiše, i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će jačati prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura bit će od 12 do 14.

Za vikend nas očekuje promjenivo vrijeme

U subotu će na kopnu postupno biti sve oblačnije. Ujutro još uz sunčana razdoblja, a onda poslijepodne i navečer može pasti i malo kiše, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Drugdje će kiša biti češća u oblačniju nedjelju kad će i južina ojačati. Zatim, u noći s nedjelje na ponedjeljak izgledni su jači pljuskovi. Ponovno će zatopliti, tempratura će rasti od 12 u subotu do 16 u ponedjeljak.

Na obali novo jačanje juga. Već će u subotu puhati umjereno do jako, a zatim u nedjelju jako do olujno. Većinom će biti oblačno za vikend, često uz kišu koja će lokalno biti i obilna. U ponedjeljak će vjetar prolazno okrenuti na lebić. Temperatura će blago rasti, danju će uglavnom biti između 14 i 16.



U svakom slučaju, vikend će nam opet proći u znaku južine, kiše i iznadprosječne temperature. Više suhih razdoblja imat ćemo u unutrašnjosti, a više kiše na obali. I jugo će tijekom vikenda jačati, tako da će u nedjelju puhati jako do olujno.

