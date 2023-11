Ovog tjedna nam stiže pravo pogoršanje: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva što nas čeka

U utorak ujutro kiše može biti samo malo i lokalno u Gorskom kotaru, Lici i na Kvarneru, gdje će biti najoblačnije. Drugdje će ujutro biti djelomice sunčano, mijenjat će se naoblaka, ali ostaje suho, a ne bi trebalo biti niti magle, osim možda vrlo lokalno uz Savu. Vjetar će na kopnu biti umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na obali će puhati umjereno do jako jugo. Jutro će biti osjetno toplije nego proteklih dana: temperatura će u unutrašnjosti iznositi oko osam, a na obali oko 13 stupnjeva.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno, no bit će još i sunčanih razdoblja. Lokalno može pasti malo kiše, osobito u sjevernijim predjelima, no tek navečer stiže kiša. Vjetar će poslijepodne slabjeti i okrenuti na sjeverne smjerove. Prije toga će biti prilično toplo za doba godine uz temperaturu do 17-18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će biti slično: promjenjivo oblačno uz nešto sunčanih razdoblja, ali poslijepodne će biti sve više oblaka pa već može biti malo kiše, osobito bliže Dravi. Glavnina kiše stiže kasno navečer. I ondje će puhati jugozapadni vjetar, u početku umjeren, zatim slab te će okrenuti na sjeverac. Temperatura će u najtoplijem dijelu dana iznositi između 17 i 19 stupnjeva.

U Gorskom kotaru, Lici i Primorju vrijeme će biti pretežno oblačno, povremeno uz malo slabe kiše, a u Istri i na otocima bit će više sunčanih razdoblja, ali i tamo postoji manja mogućnost za kišu. I dalje će puhati umjereno jugo, uz temperaturu oko 18. U gorju će puhati umjeren do jak, a na udare i olujan jugozapadnjak. Ondje će se temperatura kretati od 13-15 stupnjeva. Dakle, bez studeni u studenom, vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV istaknuo je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Dalmaciji će vrijeme biti djelomice do pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti uglavnom pretežno oblačno, pri čemu lokalno može pasti koja kap kiše. Puhat će jugo, a temperatura će iznositi između 18 i 20 stupnjeva. Glavnina kiše ondje stiže tek u srijedu ujutro.

Na kopnu će u srijedu ujutro biti još malo kiše, no ubrzo će se razvedravati pa će u drugom dijelu dana biti puno sunca. U četvrtak će biti svježije, prijepodne uz maglu, a poslijepodne sunčana razdoblja. Zatim u petak stiže novo pogoršanje s kišom i daljnjim padom temperature. Tad će temperatura pasti ispod 10 stupnjeva, a u višem gorju je izgledan i snijeg.

Obali u prvom dijelu srijede stižu lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji. Zatim će u srijedu i u četvrtak biti djelomice do pretežno sunčano. U srijedu će prolazno zapuhati umjerena do jaka tramontana, u četvrtak slabo do umjereno jugo, a u petak bura koja će jačati.

