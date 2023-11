Stiže velika promjena vremena: Danas će biti proljetne temperature, a onda slijedi pogoršanje, negdje i snijeg

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo za ovo doba godine. Povremeno će pasti kiša, danju mjestimice uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a u noći na srijedu bit će česta i u središnjim te istočnim predjelima.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju ponegdje s jakim, moguće i olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom će iznositi od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme u Hrvatskoj 14. studenog (Foto: DHMZ)

Sutra će u noći i prijepodne sa sjevera doći jače naoblačenje s kišom. Poslijepodne će biti djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice će zapuhati umjeren sjeverni te sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji i na Jadranu prolazno i jak, a duž obale navečer i bura. Najniža jutarnja temperatura iznosit će od sedam do 12, na Jadranu od 12 do 18, a najviša dnevna uglavnom će se kretati od 15 do 20 stupnjeva.

Vrijeme u Hrvatskoj 15. studenog (Foto: DHMZ)

U četvrtak će vrijeme u kopnenim krajevima biti svježije, prijepodne uz maglu, a poslijepodne će biti i sunčanih razdoblja. Zatim u petak stiže novo pogoršanje s kišom i daljnjim padom temperature – tad će temperatura pasti ispod 10 stupnjeva, a u višem gorju je izgledan i snijeg, prognozirao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Obali u srijedu stižu lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji. Zatim će u srijedu popodne i u četvrtak biti djelomice do pretežno sunčano. U srijedu će prolazno zapuhati umjerena do jaka tramontana, u četvrtak slabo do umjereno jugo, a u petak bura koja će jačati i donijeti novo pogoršanje vremena.