Je li ovo kraj visokim temperaturama? Meteorolog Ivan Čačić najavljuje što nas očekuje

Još u nedjelju posvuda će, uz dosta sunca, biti iznadprosječne topline. Zamjetno svježiji i vrlo nestabilan zrak sutra će se uz zapadne obronke Alpa - s ovom atmosferskom frontom - premještati na Sredozemlje.

Zbog toga će se iznad Ligurskog mora vrlo brzo razviti ciklonalni vrtlog koji će u ponedjeljak donijeti zamjetnu promjenu vremena i u našoj zemlji.



U nedjelju ujutro i dalje posuda sunčano i iznadprosječno toplo pa je već od jutra posvuda na snazi narančasti meteoalarm.

U unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na sjevernom Jadranu i na otvorenom moru južnog dijela zapuhati slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 20 do 24, a na Jadranu od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 34 do 36 stupnjeva.



Slično i u istočnim predjelima uz vrlo malu mogućnost za lokalne nestabilnosti. Poslijepodne temperatura ponegdje do 37 stupnjeva.



Sunčano i vruće nastavlja se u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu. No, krajem dana i u noći na ponedjeljak mogući su ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina.

U gorju će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu slabo i umjereno jugo koje će prema kraju dana sve više jačati. Najviša temperatura od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće uz jačanje juga, osobito prema kraju dana. Temperatura od 34 do 37 stupnjeva.



More je posvuda vrlo toplo uz temperaturu od 26 do 28 stupnjeva,

Tri dana kopno

Najavljivana promjena vremena, s jačim naoblačenjem, kišom, pljuskovima i grmljavinom u ponedjeljak će zahvatiti veći dio unutrašnjosti i to najprije gorske i središnje krajeve.

Pritom je uz dotok hladnog zraka moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. U utorak, a u manjoj mjeri i u srijedu promjenljivo uz kišu i pljuskove te još malo svježije.



Tri dana more

Na Jadranu u ponedjeljak uz umjereno i jako jugo, u noći i ujutro sjeverni će dio zahvatiti jače naoblačenje, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje je moguće i olujno nevrijeme - što će se brzo proširiti na cijeli Jadran.

Od utorka vrlo promjenljivo i svježije uz kišu i grmljavinske pljuskove.



U četvrtak još malo svježije i nestalno povremeno uz kišu ili pljuskove, a zatim smirivanje vremena i opet sve toplije.

