VIDEO Superoluja pogodila sveti grad, vjetar je bacao ljude i rušio sve pred sobom: "Bilo je zastrašujuće!"

Jedno od svetih mjesta islama, Meku u Saudijskoj Arabiji, pogodila je snažna oluja u kojoj je vjetar rušio teške metalne konstrukcije.

Dok su hodočasnici pokušavali obići Ćabu, ogromnu crnu kocku prema kojoj se okreću svi muslimani dok se mole, munja je pogodila vrh, točnije zvonik hotela Fairmont Makkah Clock Royal Tower. Oluja je donijela vjetrove veće od 80 kilometara na sat, rekao je Hussein al-Qahtani, glasnogovornik Nacionalnog centra za meteorologiju, prenosi France 24.

A powerful storm and heavy rain covered the city of Mecca in Saudi Arabia. Lightning hit the Clock Tower on August 22pic.twitter.com/j64raNtBPu — Massimo (@Rainmaker1973) August 23, 2023

Uvjeti su bili slični oluji 2015. godine koja je srušila kran na Velikoj džamiji, te usmrtila više od stotinu i ozlijedila više stotina ljudi, rekao je Qahtani. Nema izvještaja o žrtvama u nevremenu u utorak.

A powerful storm with heavy rain and strong winds hit the city of Mecca in Saudi Arabia on August 22pic.twitter.com/fwuACWcAMi — Massimo (@Rainmaker1973) August 23, 2023

Snimka koju su stanovnici Meke podijelili na društvenim mrežama prikazuje hodočasnike ispred Velike džamije koje je vjetar prevrtao i nosio.

Fascinantne videosnimke prikazuju ljude koji traže zaklon dok naleti vjetra nose sve oko sebe. Vidljive su i poplavljene ulice te automobili koji plutaju.

Super Storm exploded in mecca.. pic.twitter.com/8hewJvpzwi — Kavish Aziz (@azizkavish) August 23, 2023

"Prizor je bio vrlo zastrašujući", rekao je stanovnik Meke Mohammed, koji je kupovao namirnice na vrhuncu oluje.

"Sve se dogodilo u roku od nekoliko minuta, kada je počela luda kiša."

Drugi stanovnik, Yusuf, rekao je da je kolovoz obično donosio jake vjetrove u Meku, ali da je oluja u utorak bila najgora koje se sjeća.

🛑 Intense Storm and Weather conditions!! Storm in 🕋 #Makkah. Heavy rain and stormy winds, and thunder!#Mecca pic.twitter.com/TLuqsLTziw — PakWeather.com (@Pak_Weather) August 22, 2023

Meteorološki centar upozorio je na nove oluje u srijedu koje će donijeti kišu, vjetar i grmljavinu u regiji Meke i drugdje u zapadnoj Saudijskoj Arabiji.