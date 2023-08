Nova pobjeda udruge Franak: "To je zadnja stepenica prema glavnom cilju"

Ustavni sud potvrdio je pravni interes potrošača s konvertiranim kreditima u švicarskim francima, nakon što je odbio ustavne tužbe dviju banaka.

Iz udruge Franak smatraju da je to zadnja stepenica prema glavnom cilju. A to je da potrošači s konverzijom osim utvrđenja ništetnosti ugovora, imaju pravo i na povratak nezakonito naplaćenog novca. Banke je do sada tužilo oko 40 tisuća građana s takvim kreditima.

Pročitajte i ovo turistička sezona FOTO Kamp u Rovinju dobio novo ruho - bodljikavu žicu: "Percepcija sigurnosti jedan od glavnih motiva dolaska turista"

"Ništetnost se ne može konvalidirati naknadno i na ništetnost se svako ima pravo pozivati vječno! Nema te nagodbe, nema tog aneksa ugovora koji bi uklonio ništetnost koja je nastala na početku ugovornog odnosa. Međutim, unatoč svemu, Vrhovni sud do dana današnjeg nije odlučio o pravima potrošača na puno obeštećenje", rekao je Goran Aleksić, koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:00, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr