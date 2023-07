Toplinski val: Meteorolog Ivan Čačić otkriva kada nas očekuje kratkotrajno osvježenje

Prvi dio toplinskog vala očekujemo do četvrtka. Potkraj četvrtka u unutrašnjosti i na Sjevernom Jadranu prolazno manje osvježenje, ali ponegdje i jače nevrijeme. Zatim posvuda slijedi novi toplinski val.



Riječ je o dotoku sve toplijeg zraka s juga koji će nakratko potkraj četvrtka prekinuti ovaj atmosferski poremećaj koji se sad nalazi iznad Atlantskog oceana.



U ponedjeljak posvuda sunčano, mjestimice i potpuno vedro, a vjetar većinom slab. U unutrašnjosti ujutro još ugodno uz najnižu temperaturu od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu topla noć i jutro uz temperaturu od 20 do 25 stupnjeva što će tek malo ublažavati slab burin.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće uz najvišu temperaturu od 32 do 35 stupnjeva. Potkraj dana na sjeverozapadu samo ponegdje postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak.



Ljetne vrućine - ponegdje i do 35 stupnjeva neće izostati ni u istočnim predjelima.



Sunčano i vruće. Već sredinom dana iznad 30 stupnjeva bit će, ne samo na Sjevernom Jadranu, nego i u većini gorskih predjela. Vjetar većinom slab.



Danju u Dalmaciji vedro i vruće uz najvišu temperaturu od 32 do 36 stupnjeva - što će ublažavati ponegdje umjeren maestral.



Za ljetne vrućine svakako će dobro doći boravak u moru koje je danas bilo između 23 i 25 stupnjeva.



No, valja voditi računa o vrlo jakom sunčevom UV zračenju čiji je indeks posvuda vrlo visok.



U unutrašnjosti u utorak i srijedu pretežno sunčano i još toplije. Potkraj srijede i u noći na četvrtak u gorskom području i na sjeverozapadu može biti i lokalnih nestabilnosti.

Jače naoblačenje s pljuskovima, grmljavinom i manjim osvježenjem očekuje se u četvrtak poslijepodne i u noći na petak kad je ponegdje moguće i olujno nevrijeme.

U srijedu će zapuhati jugozapadnjak koji će u četvrtak navečer okrenuti na sjeverozapadnjak.



U utorak i srijedu na Jadranu većinom sunčano uz tople, ponegdje i vrlo tople noći, a danju vruće.

Poneki neverin moguć je već potkraj srijede na sjeveru, a vjerojatniji i češći će biti u potkraj četvrtka i u noći na petak kad će i vrućina s njima nakratko popustiti.

U Dalmaciji i dalje suho, sunčano i vruće. U srijedu će zapuhati umjereno jugo koje će u četvrtak navečer na sjeveru okrenuti na buru.



Slijedeći vikend posvuda ponovno sunčano i vruće što će se nastaviti i u na početku tjedna koji slijedi.

