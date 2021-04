Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša ili pljuskovi, osobito na sjevernom dijelu Jadrana te u Gorskome kotaru i Lici. Od utorka slijedi pad temperature.

U prvom dijelu dana bit će uglavnom oblačno, dok će povremenih sunčanih razdoblja biti na krajnjem istoku i jugu. Može pasti malo kiše i u središnjim predjelima i u gorju, ali uglavnom će padati na sjevernom Jadranu.

Bit će vjetrovito, na kopnu umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno do jako jugo. Najniža temperatura od 2 do 8 na kopnu, i od 7 do 12 na moru.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, mjestimice može pasti malo kiše, većinom na jugu, ali prema kraju dana smanjenje naoblake. Puhat će umjeren, u sjevernim predjelima na udare jak jugozapadnjak. Temperatura između 15 i 18.



U Slavoniji i Baranji će prijepodne biti malo sunca, ali zato će ostatak dana biti oblačan. Može pasti malo kiše, prvenstveno u Posavini, navečer u Podunavlju. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, a temperatura od 17 do 20.

U gorju pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a temperatura od 12 do 14. Na sjevernom Jadranu može biti i sunčanih razdoblja, ali uz povremenu kišu i umjereno do jako jugo koje može imati olujne udare. Temperatura do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne više oblaka, povremeno i malo kiše, većinom u sjevernim predjelima. Puhat će umjereno i jako, prema otvorenom moru na udare olujno jugo. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 15 do 18.

Ponedjeljak na kopnu djelomice sunčan uz postupan porast naoblake sa zapada i kišom u gorskim i središnjim predjelima. Od utorka kiša sve češća, proširit će se i drugdje. A uz pad temperature prelazit će u susnježicu i snijeg, najprije u gorju. U zapadnim krajevima je moguća obilnija oborina. U srijedu postupno smirivanje.

Na moru početak tjedna djelomice sunčan, povremeno malo kiše može pasti na sjeveru. U noći na utorak jače naoblačenje uz kišu i izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno je moguća obilnija oborina. Jugo će okrenuti na buru, a u srijedu slijedi postupno smirivanje.