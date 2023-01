U jugozapadnoj struji postupno nam pritječe veća količina vlažnog, nestabilnog zraka, a potom u ponedjeljak dolazi prva, od tri kišne epizode u sljedećem tjednu. Više u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Nedjeljno jutro u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku na zapadu, te mjestimičnu maglu na istoku zemlje. U gorskom području i na sjevernom Jadranu, većinom oblačno, povremeno uz malo kiše, a rjeđe u Dalmaciji. Na sjeverozapadu zemlje i u gorju lokalno i na mahove jak vjetar. Stoga i upozorenje. Na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti do 5, a na moru većinom između 8 i 11 stupnjeva.

Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren, a u višim predjelima jak jugozapadnjak. Bit će i toplije uz temperaturu većinom oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji uglavnom djelomice sunčano. Sredinom dana zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura između 12 i 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše. U gorju umjeren i jak jugozapadnjak, na Jadranu južni vjetar i jugo, navečer u jačanju. Temperatura u gorju, uz južinu između 8 i 12 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu od 10 u unutrašnjosti Istre, do 15 ili 16 na kvarnerskim otocima.

U Dalmaciji promjenjivije, ali sa sunčanim razdobljima. Ipak i tu ponegdje već može pasti malo kiše, no rjeđe nego na sjeveru. Zapuhat će umjereno jugo: prema večeri će i pojačati. Danju će se zadržati i za doba godine relativno toplo još jednom uz temperaturu većinom između 14 i 17 stupnjeva.

Početak novog tjedna u unutrašnjosti kišovit, pri čemu u gorju oborina može biti i obilnija. Ne isključujemo mogućnost niti grmljavinskog nevremena. Vjetar će okrenuti na sjeverni s kojim će zahladnjeti pa će već u utorak temperatura biti niža. Tad će se vrijeme postupno i smirivati, ujutro i prijepodne će kiše još biti jedino u Slavoniji, a poslijepodne se na zapadu očekuju i sunčana razdoblja. Srijeda posvuda sunčanija, no ujutro i hladno, uz mjestimice slab mraz.

I na Jadranu u ponedjeljak oblačno i kišovito. Mogući su izraženiji pljuskovi, praćeni grmljavinom te lokalno obilnija kiša. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, no potom će okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak te u konačnici oslabjeti. U utorak postupno smirivanje, kiše još može biti tek ponegdje u Dalmaciji, no od sredine dana bit će i sunčanih razdoblja, poglavito na sjeveru. U srijedu posvuda na moru više sunca, ali i ponešto svježije.

Noć na četvrtak i četvrtak prijepodne nosi nam još jednu kišnu epizodu, pa još jedno smirivanje, a za vikend u većini krajeva opet nova kiša. To su tri kiše u jednom tjednu. Sve skupa, idućih desetak dana bit će svježije nego do sad, no još uvijek su to za siječanj za sve ove dane u nizu previsoke temperature.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.