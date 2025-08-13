Crveni meteoalarm, temperature do 39°C: Evo kad se očekuje osvježenje

Vruć zrak i dalje prekriva veći dio Europe. Vlažniji i nešto svježiji zrak zadržava se daleko na zapadu i sjeveru kontinenta, na rubovima polja povišenog i visokog tlaka zraka čiji se centar sporo premješta prema Crnom moru i postupno slabi. To otvara put manjoj količini nestabilnog oceanskog zraka koji će nam stići u nedjelju. Do tada, blaga ciklonalna aktivnost nad Sredozemljem može donijeti i povremene nestabilnosti s juga.

U četvrtak će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, a na Jadranu mjestimice umjerena, podno Velebita i jaka bura. Jutro u unutrašnjosti ugodno svježe od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu, nastavlja se snažan toplinski val. Vrlo toplu noć i jutro, s najnižom temperaturom od 24 do 28 stupnjeva, već prijepodne zamijenit će ljetna vrućina. Zbog toga je i dalje cijeli dan na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja Meteoalarma. Od sutra i u unutrašnjsti na snazi je Meteoalarm i to onaj koji upozorava na potencijalu opasnost od vrućine.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčano većinom vrlo vruće uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i najvišu temperaturu 34 ili 35 Celzijevih stupnjeva.

U istočnoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne od 34 do 36 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Bura će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 29 do 32, a na Jadranu od 34 do 36 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti postoji i mala mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a prema jugu i jugozapadnjak. Temperatura od 33 do 39 stupnjeva.

More donosi ugodnu svježinu većinom uz temperaturu od 24 ili 25 stupnjeva. No svakako, za vrijeme aktivnosti na otvorenom, valja se zaštititi od štetnog sunčevog UV zračenja.

Od četvrtka, toplinski val, premda umjeren, i u unutrašnjosti. Dobra je vijest što njegova snaga prema kraju tjedna slabi, a u unutrašnjosti i prestaje.

Vrijeme iduća tri dana

U kontinentalnom dijelu do nedjelje pretežno ili barem djelomice sunčano i vrlo vruće. Nedjelja oblačnija i osjetno manje vruća većinom uz umjeren sjeverac te nestabilnija uz češće pljuskove i grmljavinu.

Na Jadranu barem djelomice sunčano te vruće ili vrlo vruće. U Dalmaciji poslijepodne može biti ponekog pljuska. U prvom dijelu dana mjestimice umjerena, u petak i nedjelju i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.

Do sredine sljedećeg tjedna pretežno sunčano, no ipak malo manje vruće.