Kad će nam se vratiti pravo ljeto? Detalje zna meteorolog Darijo Brzoja

Jedna manja količina vlažnog i svakako hladnijeg zraka i u ponedjeljak se zadržala nad našim krajevima pa je bilo lokalnih nestabilnosti i grmljavinskih pljuskova, no u utorak će biti stabilnije, prizemno u polju povišenog tlaka, i čini se, uglavnom bez oborina.

Nešto vlage i svježine po visini okrznut će nas ponovno sredinom tjedna, no iza tog slijedi ono pravo, mirno ljeto kakvo evo već nekoliko tjedana čekamo.

Novo jutro u većini krajeva uz dosta sunca, osobito na Jadranu gdje će sunčano i prevladavati. U kopnenim krajevima ponegdje umjerena naoblaka, dosta je vlage u zemlji još uvijek, mjestimice će biti i kratkotrajne magle.

Na moru prijepodne umjerena i jaka bura, no slabjet će sredinom dana. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj u utorak ne bi trebalo biti kiše, uglavnom će i prevladavati sunčano, tu i tamo uz poneki oblak. Vjetar slab, temperatura ugodna, oko 23 stupnja.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Djelomice ili pretežno sunčano, bez značajnijeg vjetra i ugodno toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 24 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u utorak većinom sunčano, u gorju moguće uz nešto oblaka tijekom dana, no uglavnom bez kiše. Bura će na moru oslabjeti i na sjevernom Jadranu zapuhat će vjetar s juga, jugoistočni uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru. U gorju se sredinom dana očekuje dvadesetak stupnjeva, dok će na sjevernom Jadranu poslijepodne biti i 26.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, te će danju biti vrlo toplo. Bura će oslabjeti i okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 26 i 29 stupnjeva.

Temperatura mora i UV indeks

Temperatura mora je uglavnom oko 25, 26, nešto je svježije iza svih ovih kiša, no još uvijek itekako ugodno za kupanje.

UV indeks će u većini zemlje biti visok, a u Dalmaciji i vrlo visok. To što možda nije jako vruće, i što se bliži sredina kolovoza, ne znači da ne možete dobiti opekline. Sredinom dana, još uvijek je najbolje zato držati se hlada.

Sljedeća tri dana

Vrijeme će sredinom tjedna u kopnenom području biti djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Krajem srijede i u četvrtak bit će moguć i poneki pljusak, prije svega u sjeverozapadnim i gorskim krajevima, u četvrtak i drugdje. Od petka sunčano i osjetno toplije. Temperatura će prvo biti oko 25, a pred vikend već oko 28 stupnjeva.

Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju maestral. Temperatura će svakim danom rasti, dan po dan, pa uskoro ponovno idemo preko 30 stupnjeva.

I za vikend će biti sunčano, vrlo toplo i vruće, i to ne samo na Jadranu nego i u unutrašnjosti.

