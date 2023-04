Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Darijo Brzoja.

Promjenjivo i povremeno kišovito vrijeme nastavit će se i za vikend. Vjerojatno i u prvoj polovici sljedećeg tjedna, no u jednom ipak blažem obliku. Dakle, kako dani budu odmicali, vrlo postupno i vrlo polako vrijeme će se stabilizirati pa se sunčanije i toplije proljeće očekuje zapravo u drugoj polovici sljedećeg tjedna.

To ne znači da će vrijeme do tad biti posebno loše, zapravo glavnina oborine, ove obilne kiše je iza nas, no vlažan, nestabilan zrak će nastaviti kružiti tu baš iznad naših krajeva, zbog prostranog visinskog vrtloga koji se pozicionira nad ovim dijelom Europe.

Dvije su bitne stari kad su visinske ciklone u pitanju. Jedna je da često traju dulje, pa se vrijeme ne proljepša kroz dan, dva, a druga da ovakva situacija ipak poveća i nesigurnost kod prognoziranja, pa ukoliko vrijeme bude nešto povoljnije od prognoze, uzmite to kao pozitivan bonus.

Promjenjivo oblačno

Mi idemo s najvjerojatnijim scenarijem. U subotu ujutro, u većini krajeva promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Pri tom će sunca najviše biti na moru. Povremeno kiša ili poneki pljusak, a moguća je i grmljavina, izglednije u Dalmaciji, i to od sredine dana.

Zapuhat će jugo, u jačanju, poglavito na srednjem i južnom Jadranu. Jutarnja temperatura, u većini krajeva između 4 i 9 stupnjeva. Malo hladnije ujutro, normalno, na kontinentu.

Iskorak vremenske prognoze: Više nam neće otkrivati samo kakvo će vrijeme biti

Promjenjivo oblačno vrijeme zadržat će se i poslijepodne. Može biti i malo kiše. Vjetar uglavnom slab s juga, temperatura oko 14 stupnjeva.

Petnaestak stupnjeva u zraku, te promjenjivo oblačno nebo u subotu i u Slavoniji i Baranji. I ovdje tijekom dana uz jugozapadnjak može kiše ili pljuskova.

U gorju moguće malo snijega

Vrlo slično, promjenjivo vrijeme očekuje i gorske krajeve i sjeverni Jadran. Više oblaka u gorju, a u najvišem je moguće i malo snijega. Povremeno i kiša, ili poneki pljusak, ali i sunčana razdoblja kojih će biti češće na Jadranu.

U gorju umjeren, rjeđe jak jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu veći dio dana slabo do umjereno, ali i jako jugo. Navečer će podno Velebita okrenuti na buru. Poslijepodne desetak stupnjeva u gorju te oko 15 na sjevernom Jadranu.

Pljuskovi praćeni grmljavinom od sredine dana su najizgledniji u Dalmaciji. Poglavito navečer. Puhat će slabo do umjereno te povremeno i jako jugo, a na sjevernom dijelu prema kraju dana bura. Temperatura, najčešće između 15 i 17 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Promjenjivo oblačno vrijeme zadržat će se i idućih nekoliko dana. Pri tom svaki dan može kišiti, no bit će i sunčanih razdoblja. Za sad, najizglednija su u ponedjeljak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar uz koji će u nedjelju ponovno biti i malo hladnije, a početkom sljedećeg tjedna opet toplije.

Sateliti, brodovi, radari i zrakoplovi, što ih sve povezuje? Odgovor zna meteorolog Ivan Čačić

I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, bit će pljuskova s grmljavinom, osobito u nedjelju. Puhat će većinom bura, početkom tjedna ponegdje i jaka s olujnim udarima, jedino na južnom i dijelu srednjeg Jadrana veći dio nedjelje još jugo. I na moru će početkom sljedećeg tjedna biti malo toplije nego za vikend.

Druga pak polovica sljedećeg tjedna izgleda povoljnije od prve, u svakom slučaju, no u ovom trenutku zapravo nema garancije, iako prognostički modeli predviđaju u prvom redu smanjenje količine vlage, porast tlaka, stabilniju atmosferu pa u konačnici i višu temperaturu. No za preciznije informacije svakako nas pratite i u dane vikenda.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.