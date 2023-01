Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima.

Sljedećih dana na vrijeme će i dalje utjecati sredozemna ciklona čije će se središte s Tirenskog mora do nedjelje premještati prema Crnome moru.

U takvim okolnostima u unutrašnjosti i dalje će prevladavati oblačno povremeno sa slabim snijegom i susnježicom, i to prije svega u gorskom području, dok će na Jadranu biti promjenljivo i vjetrovito, osobito u petak.



U četvrtak ujutro u unutrašnjosti oblačno, mjestimice sa snijegom i susnježicom, najviše u gorskom području. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje uz malo kiše i to prije svega u južnom dijelu Dalmacije.

U unutrašnjosti vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Izdan crveni alarm

Zbog toga je DHMZ za područje pod Velebitom izdao najviši crveni, a na Kvarneru narančasti Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj i u nastavku dana oblačno uz mogućnost za malo susnježice, a osobito u gorju i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura 3 ili 4 stupnja.



I u istočnim predjelima oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice uz slab snijeg ili susnježicu. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Poslijepodne temperatura oko 3 stupnja.

Hladno vrijeme nosi opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljikovim monoksidom: Policija objavila savjete za građane



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno povremeno sa slabim snijegom, a u nižim predjelima i susnježicom. Na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima.

Uglavnom suho i vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. Najviša temperatura u gorskom području oko nule, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo sa sunčanim razdobljima ponegdje uz malo kiše, osobito na otocima. I ovdje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, osobito poslijepodne u sjevernoj Dalmaciji. Najviša temperatura od 6 u zaleđu do 13 stupnjeva na južnom dijelu.

Sljedeća tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, povremeno uz slab snijeg i susnježicu, osobito u gorskom području, a u petak i u istočnim predjelima.

U nedjelju uglavnom bez oborine uz postupno kidanje naoblake. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac.

Nestabilno vrijeme prijeti jednoj od slavonskih delicija: "Proizvodnja je postala znanost"



Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku - još u petak uz vjerojatnost za malo kiše u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, u nedjelju u slabljenju.

S burom je podno Velebita moguća poneka pahulja snijega. Temperatura zraka i na kopnu i na moru bez veće promjene.



U sljedećem tjednu bit će zamjetno vedrije sa sunčanim razdobljima - posvuda i u unutrašnjosti. Zbog toga će temperatura zraka imati i osjetni dnevni hod pa će ujutro u kontinentalnom dijelu biti hladnije mjestimice s mrazom, a poslijepodne malo toplije nego sada.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.