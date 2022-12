Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u Dnevniku Nove TV u vremenskoj prognozi otkrio je meteorolog Ivan Čačić.

U četvrtak će poslijepodne i osobito navečer u naše krajeve s juga pritjecati sve topliji, ali vlažniji sredozemni zrak. Riječ je o djelovanju novog ciklonalnog vrtloga iz Sredozemlja koji će do kraja dana i u petak u cijeloj zemlji donijeti kišu.

Odmicanjem ciklone na istok u subotu će na njezinoj stražnjoj strani ponovno prodirati hladni zrak pa će u prvom dijelu subote najprije u gorju, zatim i u nizinama, kiša prijeći u susnježicu i snijeg. No već u drugom dijelu subote očekuje se kidanje naoblake, ali i zamjetno hladnije.

Ujutro mjestimice magla

Ujutro će u kontinentalnim krajevima mjestimice biti magle, a na jugu Dalmacije još ponegdje može biti malo kiše. Drugdje promjenljivo sa sunčanim razdobljima.

Na Jadranu će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak, dok će u unutrašnjosti vjetar biti slab. Najniža temperatura većinom između -2 i 3, u unutrašnjosti Istre oko 1, a na moru od 5 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U većem dijelu dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Navečer sa zapada jače naoblačenje, a zatim kiša koja na hladnom tlu može stvarati opasnu poledicu. Najviša temperatura od 3 do 5 stupnjeva.

Stižu oblaci

U istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno. Navečer i ovdje jače naoblačenje, a zatim kiša i to najprije u zapadnoj Slavoniji. Poslijepodne temperatura od 4 do 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno. Poslijepodne i osobito navečer jače naoblačenje s kišom koja u noći na petak lokalno može biti obilnija, osobito na Jadranu gdje će biti pljuskova i grmljavine.

Poslijepodne će zapuhat jugo koje će postupno sve više jačati. U gorju mjestimice umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 3 do 7, u unutrašnjosti Istre oko 6, a na moru od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno i u većem dijelu dana bez oborine. Navečer sa zapada jače naoblačenje s kišom, a lokalno može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine.

Poslijepodne zapuhat će jugo koji će prema večeri sve više jačati i ponegdje imati olujne udare. Najviša temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

Vrijeme do kraja tjedna

U petak u unutrašnjosti promjenljivo, povremeno s kišom koja će navečer te u noći na subotu ponajprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. U subotu prijepodne još će mjestimice biti i susnježice i snijega i u nizinama.

Poslijepodne sa sjeverozapada postupno razvedravanje pa će nedjelja biti sunčanija, ali i osjetno hladnija. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu u petak promjenljivo s kišom te umjerenim i jakim jugom. Lokalno je moguća obilnija oborina praćena grmljavinom.

U subotu prijepodne još mjestimice kiša, a zatim razvedravanje uz okretanje vjetra na buru koja će sve više jačati i podno Velebita imati olujne udare.

U nedjelju pretežno sunčano i hladnije. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

Početkom tjedna pretežno sunčano, no hladno, osobito ujutro u unutrašnjosti. Od sredine tjedna ponovno toplije, no uz nove oblake i kišu.

