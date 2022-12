Borba s poplavama na području Banovine još traje. Sve raspoložive snage i dalje su na terenu gdje je i reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić koja se javila uživo iz Petrinje.

Mirnije je nego jučer. Voda se iz Hrvatske Kostajnice, gdje je bila i najgora situacija, povukla. Sada je kritičnije na području Petrinje i općine Lekinik, ovdje se postavljaju zečji nasipi. Hrvatska vojska pripremila je 12.000 vreća s pijeskom, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić koja je razgovarala s generalnim direktorom Hrvatskih voda, Zoranom Đurokovićem.

"U Hrvatskoj Kostajnici je vodostaj 70 centimetara manji nego jučer, situacija se normalizira. Vrh vodnog vala sad je kod Petrinje", kazao je i dodao kako su službe u pripravnosti i nadograđuju nasipe.

U Lekeniku i Žažini pak nema nasipa i tamo ima potopljenih kuća.

"Na području općina Lekenik i Žažina ima potopljenih kuća. To je nebranjeno područje. Tamo nema nasipa. Tamo se nije moglo učiniti ništa više nego pomoći ljudima", kazao je.

"Na nasipima rijeke Kupe činimo sve, nadogradnju i učvršćivanje... Da ne popuste", kazao je.

Snažne kiše izazvale kaos u Lisabonu: Pod vodom su kafići i restorani, poplave nose automobile

Niske temperature koje se noću spuštaju i do minus sedam, otežavaju ljudima jer je hladno, no Đuroković kaže kako ima i pozitivna strana, a to je da se pri tim temperaturama zemlja ukruti.

"Sad je minus 1, noćas je bilo minus 7. Na neki način to nam i pomaže jer, na neki način, zemlju ukruti ispod nasipa ili uz nasipe i na taj način je lakše prometovanje", rekao je.

"Situacija je još ozbiljna. Ove noći i sutra očekujemo laganu stagnaciju, ali nasipi su natopljeni već nekoliko dana, idućih 48 sati je maksimalan rad na terenu", zaključio je direktor Hrvatskih voda.

