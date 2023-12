Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Djelomična stabilizacija je stigla. Tlak zraka raste u cijeloj zemlji, fronta nad nama je slabjela i odmicala na jugoistok. Oborine su zato poslijepodne postupno prestajale, a i bura na obali slabi. To smirivanje nam se nastavlja i u četvrtak, no s njim stiže magla…

Ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Na kopnu uz niske oblake i maglu koji će se dugo zadržavati, pa će dojam vremena biti onaj zimski, siv i tmuran. U Slavoniji će pri tome mjestimice padati slaba susnježica i snijeg.

Na obali promjenjivije. Najviše sunčanih razdoblja bit će na srednjem dijelu, dok na sjeveru i jugu lokalno može pasti malo kiše.

Puhat će bura, uglavnom umjerena. A u Slavoniji umjeren sjeverozapadni vjetar. I posvuda će biti hladno, na kopnu od -3 do 0, a na obali od 5 do 7.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj magla vrlo sporo dizati, prelaziti u niske oblake. Ponegdje će se i djelomično razvedravati. Veća vjerojatnost za sunčana razdoblja je u Zagorju i Međimurju, dok će na jugu vjerojatno ostati oblačno. Temperatura između 2 i 4.

U Slavoniji oblačno i hladno poslijepodne, uz niske oblake. Povremeno može biti još malo slabe susnježice i snijega, ponajprije u Baranji i Srijemu. I dalje će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak koji će činiti prilično hladan osjećaj, uz ove vrijednosti od 2 do 4 Celzijeva stupnja.

U Istri, Primorju i gorju razvedravanje, već prije podne. Na obali će tako biti pretežno vedro, a u Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano, no navečer će se tamo ponovno stvarati magla. Na obali će puhati slaba, povremeno i umjerena bura, uz temperaturu od 9 do 12. U gorju od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva.

Razvedravanje i u Dalmaciji, bit će pretežno sunčano, uz umjerenu buru i tramontanu, povremeno s jakim udarima, pa će zbog toga biti pomalo hladno. Najviša temperatura inače između 10 i 14 na obali i otocima, te oko 6 u unutrašnjosti.

Tri dana kopno

Uglavnom suho bit će idućih dana u kopnenim predjelima. Samo rijetko može pasti malo prolazne kiše i snijega, ponajprije u nedjelju. Inače, prevladavat će oblačno i pomalo tmurno vrijeme, uz dugotrajnu maglu i niske oblake. Rijetko će biti sunčanih razdoblja, najveća vjerojatnost za njih je u petak u Slavoniji.. Ujutro uz minus 3 stupnja, a poslijepodne od 2 do 5, dakle ostaje hladno iako ide postupno i blago zatopljenje...

Tri dana more

Na Jadranu će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Najviše oblaka bit će u nedjelju, i tad na sjeveru može pasti malo kiše, dok će u petak i subotu biti više sunca. Sve ove dane puhat će slaba do umjerena bura, i bit će pomalo hladno, ali s tendencijom zatopljenja. Ujutro, od 3 do 5 stupnjeva, a danju 10 do 12.

Ako gledamo čisto povijesno, ili klimatološki, sad obično uslijedi razdoblje od 10 do 15 dana u kojem je postupno sve hladnije, a zatim, pred Božić, stigne, takozvana, božićna ciklona pri kojoj znatno zatopli i zbog toga rijetko imamo bijeli Božić.

Ove godine, ovaj prvi dio razdoblja neće biti baš takav jer nam sad ne ide zahladnjenje, već zatopljenje. A hoće li i onaj drugi dio razdoblja, pred Božić, ići obrnuto od klimatologije, ostaje za vidjeti.

Na kraju krajeva, američki književnik Robert Hajnlajn je rekao: "Klima je ono što očekujemo, a vrijeme ono što dobijemo".

