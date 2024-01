Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Pravi mali šok moglo bi to biti za organizam, obzirom na to da će nam u srijedu i četvrtak u snažnoj jugozapadnoj struji stići osjetno toplija zračna masa. Manji bi to bio problem da trenutno nije ovako hladno i da ponovno u petak neće osjetno zahladnjeti. Ovako valja se pripremiti na skok temperature na kopnu i za 10-ak stupnjeva, a potom povratak na primjerenije vrijednosti već krajem tjedna. S toplim zrakom stiže i vlaga, vrijeme će u ovakvoj situaciji biti dosta dinamično, jer će preko naših krajeva do vikenda prijeći nekoliko atmosferskih poremećaja. Ukupno gledajući, prvo južina, toplina i kiša, a u petak hladnoća i u dijelu zemlje snijeg.

Očekuje nas oblačno i ponegdje kišovito jutro. Kiše će većinom biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran, u gorju, no poneka kap mogla bi pasti i u središnjoj Hrvatskoj gdje bi se zbog niske temperature i hladne podloge kiša mogla i smrzavati u dodiru s hladnim tlom. To je nešto o čemu svakako valja voditi računa, posebno u prometu. U rano jutro isto vrijedi i za gorsku Hrvatsku. Klizavo je u Zagrebu primjerice bilo i jutros na pojedinim mjestima, jer su ulice ostale mokre nakon sinoćnjih oborina. Na moru će već noćas zapuhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, pa ni jutro na Jadranu neće biti odveć hladno, očekuje se između 7 i 10 stupnjeva. U unutrašnjosti zato većinom od -4 do 1, zato lokalno i u srijedu može biti poledice.

Poslijepodne na kopnu malo drugačija priča, prije svega zbog temperature i vjetra. Zadržat će se oblačno, povremeno i mjestimice s kišom, no zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak s kojim će temperatura porasti i do 10 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također će prevladavati oblačno. Tijekom dana može biti malo kiše, no mnogo manje u usporedbi s ostatkom zemlje. Zapuhat će vjetar s juga, a temperatura će biti od 8 do 12 stupnjeva.

Najkišovitije u četvrtak u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Oborina bi ponegdje mogla biti obilna, lokalno i više od 50, 60 milimetara. Stoga je na snazi i žuti meteoalarm. Upozorenje vrijedi i zbog jakog juga, odnosno južnog, a u gorju jugozapadnog vjetra koji će tijekom dana jačati. Dnevna temperatura u ovakvim okolnostima, uz oblake i topao vjetar neće se previše razlikovati između gorja i mora pa se očekuje 10-ak do 15 stupnjeva sredinom dana i u rano poslijepodne.

U Dalmaciji u četvrtak umjereno do pretežno oblačno i promjenjivo povremeno s kišom. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura uz južinu ponegdje će dosegnuti i 17 stupnjeva.

Tri dana kopno

Evo što nas čeka u drugoj polovici tjedna. U principu nastavak promjenjivog i oblačnog vremena u četvrtak i petak. Oborine u unutrašnjosti neće biti obilne, u četvrtak je povremeno moguće malo kiše, a u noći na petak i petak prijepodne kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg i tad bi snijega, prije svega u gorju moglo biti malo više te će se stvarati snježni pokrivač. Padat će i u zapadnim kopnenim krajevima. U četvrtak uz umjeren i jak jugozapadnjak dnevna temperatura može porasti i do 15 stupnjeva, dok nas od petka uz sjeverac ponovno očekuje osjetno hladnije vrijeme.

Tri dana more

Kiša će u četvrtak biti češća na Jadranu kad uz grmljavinu može biti i obilnija. Uz južinu toplo, a u petak okreće na jaku i olujnu buru s kojom na sjevernom Jadranu može biti susnježice, čak i snijega. I na moru od petka hladnije. Postupno smirivanje vremena očekuje se u subotu, a kiše bi još moglo biti lokalno u Dalmaciji. Možda zaleprša i poneka pahulja iz zaleđa nošena burom.

Za vikend će u većini zemlje biti sunčano i hladno, jedino u Dalmaciji, i to uglavnom na jugu još dio subote s oborinama.

