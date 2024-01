Do četvrtka imamo priliku uživati u toplijem vremenu, ali onda se sve mijenja

U utorak će još u prvom dijelu dana na vrijeme utjecati razmjerno slaba ciklona u Sredozemlju. Poslijepodne i osobito navečer jačat će utjecaj sve snažnijeg ciklonalnog vrtloga na Atlantiku s kojim će u naše krajeve pritjecati sve topliji zrak, najavio je kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima meteorolog Ivan Čačić.

Glavnina tog zraka stići će u četvrtak, a zatim u noći na petak sa sjevera nova promjena vremena s osjetnim padom temperature i snijegom ponegdje i na Sjevernom Jadranu.



U utorak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla. U većini krajeva djelomice ili pretežno sunčano. Jedino još u noći i pred jutro na istoku zemlje može pasti malo snijega, a na jugu Dalmacije malo kiše.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -5 do 0, a na Jadranu od 3 na sjeveru do 10 Celzijevih stupnjeva na jugu.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano. Navečer postupan porast naoblake. Vjetar slab, a najviša temperatura od 3 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima većinom djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura i ovdje od 3 do 5 stupnjeva.



U početku u Gorskoj Hrvatskoj pretežno, a na Jadranu djelomice sunčano. Poslijepodne posvuda postupan porast naoblake pa navečer ponegdje na Jadranu može biti malo kiše. Vjetar u gorju većinom slab, a na Jadranu će u drugom dijelu bura okrenuti na jugo. Najviša temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji poslijepodne barem djelomice sunčano, a zatim sa zapada postupan porast naoblake pa ponegdje može biti malo kiše. Zapuhat će mjestimice umjereno jugo. Temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

Vrijeme tijekom sljedeća tri dana

Slijedećih dana na kopnu u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom osobito u gorskom podruju u četvrtak.

U petak ujutro uz jaki pad temperature kiša će brzo prijeći u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, pogotovo u gorskom dijelu. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak koji će u petak okrenuti na sjeverni smjer.

Na Jadranu povremeno kiša, obilnija u četvrtak kad će biti i lokalne grmljavine. Do petka jugo i sve toplije, a u petak će zapuhati jaka i olujna bura uz zamjetan pad temperature pa na sjevernom dijelu može biti susnježice i snijega.



Potkraj petka posvuda smirivanje vremena, pa će za vikend prevladavati sunčano, no vrlo hladno, osobito ujutro u unutrašnjosti i u subotu na Jadranu kad će puhati jaka i olujna bura.

