Premda je sredina zime, snjega ima tek u gorskim predjelima. Ipak za vikend snijeg će zabijeliti nizine središnjih i istočnih krajeva mjestimice uz stvaranje uglavnom tankog snježnog pokrivača. Prognozu donosi Ivan Čačić.

Sutra će na vrijeme glavni utjecaj imati greben prizemne anticiklone sa sjeverozapada Europe. No, u višim dijelovima atmosfere povremeno će pritjecati hladan i nestabilan zrak - i to najviše za vikend.

U noći i ujutro u većem dijelu zemlje pretežno ili djelomice vedro. Jedino na južnom Jadranu još ponegdje kiša, dok je unutrašnjosti, uglavnom u gorju, povremeno uz više oblaka moguć poneki pljusak snijega. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren, na sjeveroistoku zemlje i jak sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, a na Jadranu od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano ponegdje uz prolazni porast naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodnevna temperatura većinom od 3 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano uz umjeren do jak sjeverozapadnjak. Temperatura zraka od od 2 do 4 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano i nestabilno. Povremeno uz više oblaka mjestimice može biti pljuskova snijega. Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura u gorskom području oko 0, na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva .

U na jugu Dalmacije još rano prijepodne može biti malo kiše, a zatim djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka od 7 do 11 stupnjeva.



U slijedeća tri dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. Povremeno snijeg mjestimice uz stvaranje uglavnom tanjeg snježnog pokrivača. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Hladno, uz umjeren, u gorju i jak jutarnji mraz.

Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. U subotu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, u nedjelju sjeverac, a u ponedjeljak bura. Danju razmjerno svježe, a jutra poprilično hladna pa je uz obalu moguć i slab mraz.

Jeste li znali...

Kao što znate ciklonu najčešće spominjemo uz razvoj oblaka i oborine. S druge strane, anticiklona je obično vezana uz stabilne vremenske prilike koje uglavnom donose vedrinu, ali i maglu. No isto tako, iznad prizemne anticiklone može se nalaziti visinska ciklona koje udružene u hladno doba godine mogu stvarati opasnu poledicu ili zamjetnu količinu snijega.