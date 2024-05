Karolina Vidović Krišto bez dlake na jeziku odgovorila Kolakušiću: "Ovo su činjenice o njemu"

Karolina Vidović Krišto na svojem je Facebook profilu odgovorila Mislavu Kolakušiću, koji ju je jučer optužio da je jedan od krivaca za dolazak koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta na vlast.

"ČINJENICE O MISLAVU KOLAKUŠIĆU

Jučer me je Mislav Kolakušić okarakterizirao kao jednu od krivaca za vladu DP-a i HDZ-a. Ta floskula i smišljena podvala, da se treba valjati u močvari kako bi se močvara isušila, jest i jedan od razloga za stanje u Hrvatskoj. Ali o tim pitanjima će biti riječi sljedećih dana.

Dakle, kada bih samo iznijela Kolakušićeve izjave na sastanku u stranačkom uredu OIP-a, bilo bi u potpunosti jasno da je Kolakušić čisti politički prevarant. Neću, naravno, javno iznositi razgovore koji su bili diskretne naravi, i poštivat ću dostojanstvo svake osobe.

Usput, Kolakušića uopće nisam htjela primiti na razgovor, s obzirom da mi je njegovo djelovanje bilo poznato. S njim sam razgovarala isključivo na inzistiranje cijenjenog profesora Lovrinovića.

Sljedeće činjenice, pak, svjedoče tko je stvarno Mislav Kolakušić.

Koliko dopisa, inicijativa ili zahtjeva, zbog konkretnih slučajeva korupcije u Hrvatskoj, je Kolakušić u zadnjih 5 godina uputio prema Europskoj komisiji?

Koliko dopisa, inicijativa ili zahtjeva, a zbog stanja u pravosuđu i konkretnih slučajeva zlouporaba pravosudnih dužnosnika u Hrvatskoj, je Kolakušić u zadnjih 5 godina uputio prema Europskoj komisiji?

Koliko dopisa, inicijativa ili zahtjeva, a zbog kršenja GDPR-a (osobni podatci) u Hrvatskoj i teroriziranja hrvatskih građana od strane lihvarskih agencija, te sustavnog zlostavljanja banaka i blokiranja hrvatskih građana, je Kolakušić u pet godina uputio prema Europskoj komisiji?

Koliko kaznenih prijava je Kolakušić uputio DORH-u zbog korupcije i zlouporaba u Hrvatskoj?

Koliko prijava je, zbog pronevjere europskih sredstava u Hrvatskoj, Europskom tužiteljstvu podnio Kolakušić?

Pitanja su konkretna i zahtijevaju konkretan odgovor!

Kolakušić je, naime, govorio o Kataloniji, WHO-u, Covidu, Ukrajini, ali Kolakušić nije govorio o lopovluku banaka u Hrvatskoj, o zlouporabama u pravosuđu, o aferi INA, Uljanik, Fortenova, o niskim plaćama i visokim cijenama.

Kolakušić kao europski zastupnik ima pravo zaposliti asistente na visoke plaće. Kriterije, koji su potrebni za zaposlenje u Europskom parlamentu, zadovoljava zasigurno 100 tisuća hrvatskih građana.

A koga je Kolakušić zaposlio?

DUŠANA CVETANOVIĆA , člana Upravnog odbora Srpskog društva Privrednik u Zagrebu, institucije pod nadzorom Milorada Pupovca preko koje Pupovac izvlači novce hrvatskih poreznih obveznika.

, člana Upravnog odbora Srpskog društva Privrednik u Zagrebu, institucije pod nadzorom Milorada Pupovca preko koje Pupovac izvlači novce hrvatskih poreznih obveznika. IGORA ĆUTUKA, desnu ruku bivšeg ravnatelja HRT-a Gorana Radmana, koji je za tog dubioznog zadnjeg šefa omladine Jugoslavije, odrađivao prljave poslove na HRT-u.

Dakle, Kolakušićev izbor asistenata, dokazuje da je Mislav Kolakušić osoba koja je kontrolirana od vladajućih struktura, te jedan od političkih glumaca sa zadaćom da pokrije jedno političko područje u Hrvatskoj.

Kolakušić je znao da će DP ići u koaliciju s HDZ-om, a njegov navodni sukob je dogovoreni scenarij.

Dogovor je da Kolakušić pomogne DP-u za parlamentarne izbore, a nakon izbora, kada DP ode s HDZ-om i DP razočara svoje birače, Kolakušić napadajući DP, privuče razočarane birače i bude izabran u Europski parlament.

Današnje Kolakušićevo pozivanje Stipe Mlinarića Ćipe, da ne da glas HDZ-u je toliko jeftina prijevara; pa Ćipe je prije nekoliko mjeseci javno izjavio da Hrvatska treba na stotine Pavla Vujnovca, dakle, osobe koje sustavnom korupcijom nanose štetu hrvatskim građanima.

Kolakušić je znao da Ćipe radi za tajkuna koji je poveznica HDZ-a i DP-a, a sada Kolakušić moralizira i glumi začuđenost!

Dakle, poznate obmane koje smo vidjeli i u lažnom sukobu DP-a i HDZ-a prije izbora.

Posebno treba naglasiti da Kolakušića uredno prate svi mediji – od Indexa do Jutarnjeg lista, od HRT-a do RTL-a. Dakle, kada vas navedeni mediji prate, to znači da ste dio onih koji plaćaju te medije!

Kao što vidimo, redatelji političkih prijevara u Hrvatskoj su isti, a njihov cilj jest da hrvatski građani steknu dojam da se nešto mijenja, a u stvarnosti sve ostane po starom: da se zakoni primjenjuju rigorozno za običnog čovjeka, a za moćnike zakoni ne postoje, te mogu krasti i bogatiti se na grbači maloga čovjeka.

I upravo zbog navedenog stanja u našoj Domovini, moramo urediti Hrvatsku, moramo pobijediti laž i nepravdu, jer samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska!"