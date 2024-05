Detelji velike akcije USKOK-a: Uigrani narko kartel u Hrvatsku prokrijumčario stotine tona droge

USKOK tereti 14 hrvatskih državljana za proizvodnju i prodaju kokaina te marihuane. Skupina je od 25 studenog 2019. do 7. ožujka 2021. godine u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini te Sloveniji sudjelovala u nabavi i krijumčarenju kokaina predviđenog za prodaju u Europskoj uniji.

Prema nalogu i uputi prvog okrivljenog su od nepoznatih osoba preuzimali određene količine kokaina i novca, a ovisno o narudžbama kupaca u Hrvatskoj i BiH, organizirali su dopremu naručenih količina droge u Austriju i Hrvatsku zajedno s drugim, zasad nepoznatim, pripadnicima udruženja.

Drogu su prodavali osobama iz Splita, Solina, Biograda, Dubrovnika, Zadra, Rijeke i Zagreba, kao i za sada nepoznatim osobama u BiH, a dopremljenu drogu su krijumčarili i u Austriju.

Na taj način dobro uigrana skupina prokrijumčarila je najmanje 341,6 kilograma kokaina, od čega je prvi okrivljeni prodao najmanje 215 kilograma. U Hrvatsku je prokrijumčareno najmanje 126,6 kilograma kokaina koji se nakon toga ponovno preprodavao većem broju kupaca. Uz to, dvojca optuženih prokrijumčarili su još najmanje 471.000 eura i 83.000 danskih kruna.

Prvom okrivljenom na teret se stavlja i sumnja da je, u razdoblju od 10. rujna do 31. prosinca 2020. nabavljao veću količinu marihuane iz Španjolske i Crne Gore, te organizirao njen prijevoz i prodaju u Hrvatskoj. U jednom navratu on je organizirao transport najmanje 73 kilograma marihuane do Hrvatske.

Uigrana skupina potom je skladištila drogu koju su prodavali na području Splita i okolice. Nastavak je to krim istraživanja narko kartela na čijem je vrhu, kako ga USKOK sumnjiči, zagrebački poduzetnik Nenad Petrak.

Zbog ozbiljnih optužbi koje se skupini stavljaju na teret USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.