Nastavlja se pogoršanje vremena, a dokad će trajati zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

U srijedu se nastavlja pogoršanje. Dolaskom frontalnog poremećaja do sjeverne Italije, u Genovskom zaljevu formirat će se ciklona koja nam donosi puno kiše, nešto vjetra te blaži pad temperature.



Od jutra će biti pretežno do potpuno oblačno. Na Jadranu često uz kišu, na sjeveru i pljuskove, a na kopnu će kiša prijepodne još biti rijetka i lokalna pojava, moguća je uglavnom na zapadu, dok će u Slavoniji biti kraćih sunčanih razdoblja.

Na obali će puhati jugo, tijekom jutra će jačati na umjereno do jako. Najniža temperatura u unutrašnjosti će biti od 4 do 6, a na Jadranu od 10 do 12.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti potpuno oblačno. Kiša će biti sve češća i povremeno će padati jako - osobito navečer. Temperatura će biti oko 10 stupnjeva, no ubrzo će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeverac, pa će malo zahladiti.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne daljnje naoblačenje. Pri tome raste mogućnost za kišu, no neće je biti puno i vjerojatnija je u zapadnijim predjelima. Danju će puhati jugoistočni vjetar i bit će relativno toplo – između 11 i 13 stupnjeva, a navečer onda i ovdje sjeveroistočnjak te hladnije.



U Istri, Primorju i gorju oblačan i vrlo kišovit dan. Kiša će povremeno biti jaka i obilna, osobito na Kvarneru te u Gorskom kotaru gdje je moguće više od 50 litara po četvornom metru. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom. Tijekom dana će puhati umjereno jugo, i temperatura će uglavnom biti oko 12 stupnjeva na obali te od 7 do 10 u gorju. Zatim će predvečer okrenuti na buru koja će naglo jačati, i s tom promjenom će zahladnjeti, pa će u Gorskom kotaru kiša navečer prijeći u snijeg, uglavnom iznad 600 metara nadmorske visine.

I u Dalmaciji tmuran i oblačan dan. Često s kišom - poslijepodne češćom i jačom nego ujutro, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na otocima. Puhat će jugo, i to umjereno do jako. A temperatura će biti između 12 i 14.

Tri dana kopno

I u četvrtak na kopnu oblačno i vjetrovito, sa čestom kišom, a u Gorskom kotaru i snijegom. Potom u petak stabilizacija. Ujutro će opet biti magle, ali zato danju sunčanije i toplije, s temperaturom iznad 10. U subotu će se malo naoblačiti, no ostaje suho te i dalje toplo.

Tri dana more

Na Jadranu u četvrtak pretežno oblačno, često s kišom, a na jugu i uz pljuskove s grmljavinom. U petak i subotu zato sunčanije i većinom suho. Bura će u četvrtak biti jaka, proširit će se i na sjevernu Dalmaciju, zatim u petak slabi, no u subotu ponovno malo jača i tada će puhati duž cijele obale. Temperatura će ujutro biti od 7 do 10, a danju do 13, 14 stupnjeva.

U svakom slučaju, novo pogoršanje već je počelo u dijelovima Hrvatske. U srijedu će se proširiti i na ostatak zemlje, pa i malo intenzivirati. Srijeda i četvrtak tako će biti oblačni i kišoviti. Na Jadranu lokalno uz obilniju kišu, osobito na sjeveru. Vjetar će pojačati, a temperatura će se blago spustiti. No u petak zato već poboljšanje, uz više sunca.

