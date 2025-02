Vrijeme sutra od kišnog do vedrijeg, a za ostatak tjedna tu je meterolog Dnevnika Nove TV

Polje visokog tlaka zraka od sutra će postupno slabjeti, a sa zapada sve više jačati utjecaj prostranog atlantskog vrtloga na čijoj će prednjoj strani u naše krajeve povremeno stizati vlažan zrak, a s njim i oborine. Jedan takav prodor očekuje se sutra, a drugi - izraženiji, u srijedu - kad će se iznad Tirenskog mora razviti ciklonalni vrtlog koji će se zatim premještati na Jonsko more.



U prvom dijelu dana u većini krajeva pretežno oblačno mjestimice s kišom. Jedino će prema istoku zemlje prevladavati suho. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj sa sjeverozapada prestanak kiše, zatim i smanjenje naoblake, a prema večeri mjestimice može biti i magle. Vjetar slab, a najviša temperatura od 7 do 9 stupnjeva.



U istočnim predjelima poslijepodne većinom oblačno i suho, a ponegdje su moguća i kraća sunčana razdoblja. Temperatura oko 8 ili 9 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu poslijepodneva mjestimice kiša. Zatim sa sjeverozapada smanjenje naoblake i prestanak oborine, a ponegdje su moguća i sunčana razdoblja, osobito u Istri. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom području od 6 do 9, na Jadranu oko 12 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno oblačno povremeno s kišom i pokojim pljuskom. Poslijepodne, na jugu će zapuhati slabo do umjereno jugo. Temperaturu od 11 do 14 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana i ostatak tjedna

Sljedećih dana u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom. U utorak kiša uglavnom u gorskom području, a u nizinama prolazno magla. Od srijede posvuda kiša, a u četvrtak u Gorskoj Hrvatskoj moguća je i susnježica. Tijekom srijede zapuhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak - pa će u četvrtak prolazno osvježiti.

I na Jadranu umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito u srijedu kad će biti i obilnija uz pljuskove i grmljavinu. U utorak će puhati jugo koje će postupno jačati pa će u srijedu biti jako, moguće i olujno. Potkraj srijede na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura koja će se tijekom četvrtka proširiti i na sjever Dalmacije.



Prema današnjem prognostičkom materijalu u petak slijedi prolazno smirivanje vremena uz umjeren porast temperature. Od subote na nedjelju na vidiku su novi kišni oblaci koji će mjestimice donijeti uglavnom slabu kišu, a s njom i manje osvježenje.

