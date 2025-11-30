Meteorolog Nove TV otkriva kakav nas tjedan čeka: Oblačno i promjenjivo, bit će i kiše

Tlak zraka nad središnjom i južnom Europom blago je povišen. Prevladavajući utjecaj na nas ima ova anticiklona. Međutim, ona će već sutra slabjeti, a u isto vrijeme približavat će nam se fronte sa zapada koje će potaknuti ciklonalnu aktivnost u Sredozemlju i donijeti više oblaka i blagu destabilizaciju.

Ponedjeljak ujutro bit će umjereno do pretežno oblačan. Na kopnu uz maglu, osobito u Slavoniji i Posavini gdje će se i dulje zadržavati. S druge strane, najveća mogućnost za sunčana razdoblja je u južnoj Dalmaciji.Vjetar će biti slab, na obali će okretati s burina na jugo. I jutro će biti manje hladno nego u nedjelju, u unutrašnjosti će temperatura biti oko -1, a na obali od 7 do 10.

Poslijepodne će biti pretežno do potpuno oblačno u središnjoj Hrvatskoj. Lokalno može pasti i vrlo malo kiše, ponajprije na jugu, oko Karlovca. Maksimalna temperatura bit će oko 6 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sredinom dana može biti sunčanih razdoblja, osobito dalje na istoku, no onda će se poslijepodne ubrzo naoblačiti sa zapada. Uglavnom će to biti visoki oblaci, ali dovoljno kompaktni i debeli da sakriju sunce. Prolazno će zapuhati slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 7 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju dosta oblačan dan. Bit će pretežno do potpuno oblačno. Popodne i navečer mjestimice može pasti i malo kiše, uglavnom na Kvarneru, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru. U gorju će jugozapadnjak biti slab do umjeren, a na moru će puhati jugo, no i dalje većinom slabo. Temperatura između 11 i 14, a u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 8 – visoke vrijednosti za početak prosinca.

I u Dalmaciji će novi tjedan početi oblačnije. Sutra promjenjivo oblačno, s kraćim sunčanim razdobljima. Popodne će duž cijele obale okrenuti na slabo do umjereno jugo. Maksimalna temperatura u unutrašnjosti bit će oko 12, a na obali od 14 do 16.

Prognoza za iduća tri dana

U utorak, srijedu i četvrtak na kopnu će biti još oblačnije nego sutra, uglavnom pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, ali ne očekuje se veća količina. Vjetar će ovih dana biti većinom slab i bit će pomalo svježe – temperatura će ujutro biti od 0 do 3, a poslijepodne oko 7. Na Jadranu pomalo promjenjivo. Moguća su sunčana razdoblja, iako će i ovdje prevladavajuće biti oblačno sljedećih dana. Povremeno uz kišu, a mogući su i lokalni pljuskovi, osobito na dalmatinskim otocima. Puhat će slabo do umjereno jugo, a zatim u četvrtak okreće na buru. Temperatura će uglavnom biti od 10 do 15.

U svakom slučaju, pred nama je promjenjiviji i oblačniji tjedan. Povremeno će padati kiša, više i češće na Jadranu, a rjeđe u unutrašnjosti. Puhat će jugo, a zatim u drugoj polovini tjedna bura. Unatoč tome, neće biti suviše hladno, niti u unutrašnjosti niti na obali, ali pomalo svježe bi moglo biti.