Kiša, kiša i opet kiša: Dokad će vrijeme biti nestabilno i opasno? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Novo jače pogoršanje vremena u naše krajeve stiže u noći s četvrtka na petak, mada obilnije kiše u zapadnim krajevima može biti i ranije.



Očekuje nas promjenjivo oblačno i prilično vjetrovito jutro. Kiša, pljuskovi i grmljavina, tijekom noći prvo na zapadu, potom do jutra u najvećem dijelu zemlje, izuzev možda krajnjeg istoka i juga, no i to će sve ovisiti o brzini premještanja fronte. Najviše oborine očekujemo na riječkom području, u gorskoj Hrvatskoj, prvo Gorski kotar, potom Lika, a onda i u unutrašnjosti Dalmacije.

Naravno, izraženijih, grmljavinskih pljuskova može biti i duž obale, more je dosta toplo za doba godine, podržava nestabilnost, pa uz hladniji zrak po visini i zakretanje vjetra, ponovno može biti i neverina. To su vrlo povoljni uvjeti za nevrijeme. Stoga i ova upozorenja. Jugo, južni i jugozapadni vjetar, na mahove olujni, poglavito na moru i u gorju. Plavljenja riva, moguća su ponovno, kao i neki dan. Uz južinu jutro toplije, 12 do 15 stupnjeva u unutrašnjosti, dok će na Jadranu i ujutro biti većinom između 15 i 19.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj razvedravanje, sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, i dalje lokalno može biti ponekog pljuska ili kiše. Veći dio dana bit će vjetrovito uz umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar: slabjet će krajem dana. Dnevna temperatura, oko 17 stupnjeva.



Nešto kasnije, razvedravanje i u Slavoniji i Baranji, no vrijedi isto kao i na zapadu. Neće biti skroz stabilno i moguće je lokalno malo kiše ili pljusak i poslijepodne. Umjeren vjetar s juga navečer će slabjeti. Temperatura će biti od 17 do 20 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj zadržat će se promjenjivo oblačno, tijekom dana ipak sa sunčanim razdobljima, no iza jače kiše u noći i ujutro, poslijepodne će taj intenzitet oborine ipak biti manji. Ili da se preciznije izrazim, vjerojatnost za jaču oborinu bit će manja poslijepodne. Puhat će i dalje jak južni i jugozapadni vjetar, isto, nešto manje intenzivno nego u četvrtak i petak ujutro. Dnevni maksimum temperature, u gorju oko 15, na sjevernom Jadranu 18 stupnjeva.



I u Dalmaciji poslijepodne kidanje naoblake, sunčanije, ali ne i stabilno. Bit će moguć poneki pljusak i dalje, poglavito na jugu. Crveno upozorenje stoji za jutro i rano poslijepodne. Puhat će umjeren i jak južni vjetar i jugo. Dnevna temperatura, bit će većinom od 19 do 22 stupnja.



Nestabilno i promjenjivo vrijeme nastavit će se i za vikend. U subotu će na kopnu biti najviše suha i sunčana vremena. Oblačnije, uz malo kiše uglavnom u gorju. U nedjelju, novo, jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, još jednom praćeno i jakim jugozapadnim vjetrom. Postupno svježije.



Na Jadranu svih dana može biti po malo kiše, uz izmjenu sunca i oblaka, no ipak najveće šanse za ozbiljniju oborinu pa i jače nevrijeme stoje za nedjelju. I na moru će u nedjelju opet biti jakog juga i južnog vjetra. Ostaje za prve dane studenog iznadprosječno toplo.



Izmjena sunca i oblaka, te sporadična kiša, uzorak je koji će se nastaviti i sljedećih dana. Ipak, veći dio tjedna vrijeme će biti mirnije, odnosno ne ovako intenzivno i potencijalno opasno kao što je to ovih dana.

