Hoćemo li i idućih dana moći uživati u suncu? Detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Nakon ciklone za vikend, tlak zraka nam je neprestano rastao. To znači stabilnost, to znači da smo pod utjecajem ogranka anticiklone, ovaj put sa sjeveroistoka kontinenta.



Tako će u srijedu ujutro u velikom dijelu zemlje biti sunčano. U unutrašnjosti će lokalno biti magle, osobito uz Savu, Dravu i Unu gdje se može zadržati sve do 10 sati. Na obali će i dalje puhati bura, no slabije nego u utorak. Bit će većinom umjerena do jaka, samo pod Velebitom i olujna, pa je tamo i dalje na snazi žuti meteoalarm. Jutro će biti pomalo svježe, slično kao i u utorak, najniža temperatura na kopnu od 10 do 14, a na obali oko 20 stupnjeva, no brzo će rasti.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti vrlo toplo, s najvišom temperaturom 25, 26 stupnjeva. Uz to, bit će sunčano, s malo oblaka. Vjetar će sredinom dana blago ojačati, no i dalje će puhati samo slabo do umjereno, s istoka i sjeveroistoka.



I pred Slavonijom, Baranjom i Srijemom je jedan vrlo ugodan dan. Nakon jutarnje magle, brzo će zasjati sunce, a na nebu će biti samo malo oblaka. Puhat će slab vjetar, i ovdje, istočni i sjeveroistočni, a temperatura će rasti do vrijednosti oko 25 Celzijevih stupnjeva.



I u Istri i Primorju u srijedu obilje sunca. Ovdje je i dalje glavna odlika vremena bura. Ona će imati onaj svoj tipični dnevni hod, sredinom dana će oslabjeti, štono se kaže: "Bura ide na ručak", a zatim će navečer ponovno ojačati, no neće više biti onako jaka kao prošlih dana. Najviša temperatura - oko 27.

U Lici i Gorskom kotaru više sunca i manje oblaka nego u utorak, bit će pretežno sunčano, samo prolazno uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar koji će navečer potpuno oslabjeti. Temperatura od 20 do 23 stupnja.



I u Dalmaciji će biti sunčano Na sjeveru će puhati umjerena bura, a na srednjem i južnom dijelu, nakon bure će, sredinom dana, zapuhati slab do umjeren maestral. Zatim navečer ponovno posvuda bura. Bit će vrlo toplo, ponegdje i vruće, uz temperaturu od 27 do 30.



Idući dani na kopnu sunčani i ugodni, ujutro lokalno uz maglu. Malo više oblaka bit će prolazno u subotu pa tad može pasti malo kiše ili kratak pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, jutra će ostati svježa, oko 10 stupnjeva, a danju više od prosjeka, oko 25.



I na Jadranu sunčano i ugodno toplo. Samo povremeno uz malo oblaka. Noću i ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju maestral, a temperatura će rasti do 27 Celzijevih stupnjeva.



Sve u svemu ugodni - sunčani i topli jesenski dani su pred nama. Vrlo malo prolazne kiše moguće je na kopnu za vikend te ponovno tek u drugoj polovini idućeg tjedna kad je kiša moguća i na obali, no do tad ima još vremena.

