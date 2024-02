Razdor uoči glasanja: Za Milanovića je Turudić tema nacionalne sigurnosti, HDZ brani nominaciju

Predsjednik Zoran Milanović smatra da bi Ivan Turudić trebao biti tema Vijeća za nacionalnu sigurnost. To nije naišlo na odobravanje u vladajućoj stranci koja i dalje brani Turudića kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

Očekuje se da bi trebao biti izglasan u srijedu u Saboru, no iz oporbenih redova stiže inicijativa da se glasovanje odgodi i da se sve pošalje na dodatnu provjeru.

Pročitajte i ovo Stroga cenzura VIDEO Zbog prosvjeda žena vojnika u Moskvi reagirala policija: Privedeno na desetine novinara

Unatoč svemu, HDZ i dalje ostaje pri tvrdnji da predsjednik Republike danas nije iznio ništa novo, ni sporno.

"Nešto što se dogodilo 2015. već je bilo u sigurnosnoj obradi u nekoliko navrata ne znam zašto je to sad pitanje", izjavio je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade.

Pročitajte i ovo Kiša ih nije zaustavila FOTO/VIDEO Masa ljudi na ulicama Berlina: Više od 150 tisuća građana ustalo je protiv mržnje

"Da li su stvarno to sigurnosne zapreke ili je to zloba, mržnja, netrpeljivost Predsjednika republike Hrvatske prema Turudiću, to mora neovisno tijelo, u ovom slučaju državnoodvjetničko vijeće, to mora utvrditi, a ne premijeniti ad hoc komisija", tvrdi zastupnik stranke Hrvatski suverenisti Željko Sačić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.