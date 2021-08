Na žalost mnogih, vremenska prognoza pokazuje kako će dani pred nama donositi hladnije i kišovitije vrijeme koje će se zadržati i početkom sljedećeg tjedna. Treba imati na umu da će ponegdje pljuskovi i grmljavina biti izraženiji, osobito u Dalmaciji i na Kvarneru.

Tijekom noći i jutra prevladavat će oblačno vrijeme s povremenom kišom, lokalno obilnom, a na obali i u zaleđu česti će biti i grmljavinski pljuskovi. Vjetar na kopnu slab do umjeren, sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom i olujna, dok će na jugu puhati uglavnom umjereno jugo. Temperatura u unutrašnjosti između 9 i 14, na moru 16 do 21.

U središnjim predjelima zemlje danju se u petak očekuju i sunčana razdoblja iako je moguć još poneki pljusak. Bit će malo hladnije, oko 21 stupanj.

Kiša će se na istoku dulje zadržati, ali i u Slavoniji se očekuju povremena sunčana razdoblja. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 18 i 21.

U gorju promjenjivo oblačno, povremeno može pasti još malo kiše. Na sjevernom Jadranu će drugi dio dana uglavnom biti suh uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka bura, a temperatura od 23 do 27. U gorju osjetno svježije, između 16 i 19 stupnjeva.

Krajnji jug Dalmacije mogao bi ostati potpuno suh, a u poslijepodnevnim će satima posvuda biti sunčanih razdoblja. Mjerit će se većinom između 25 i 27, u zaleđu malo manje.

More je toplo, većinom između 23 i 26. Uz oblačno i kišovito vrijeme UV indeks će u većini zemlje biti umjeren, samo na krajnjem jugu visok.

Vikend nestabilan, na kopnu u subotu lokalno može biti obilnih pljuskova s grmljavinom. Od nedjelje sunčanije, ali i dalje s povremenim pljuskovima. Temperatura zraka ostat će razmjerno niska za doba godine, oko dvadeset stupnjeva, otkriva meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo.

Na moru subota također nestabilna uz neverine i obilniju oborinu, dok će od nedjelje biti malo stabilnije. Jaka bura će oslabjeti u nedjelju. Iako će biti toplo, temperatura zraka bit će ispod prosjeka za doba godine.

