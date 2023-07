Meteoalarm i dalje na snazi: Meteorolog Ivan Čačić otkriva kada će vrućine malo popustiti

U ponedjeljak će na vrijeme posvuda utjecati visinski greben tlaka zraka u kojem će s juga stizati još topliji zrak. No ovaj će greben u ponedjeljak ipak početi slabiti zbog čega će ispred hladne fronte uz istočne obronke Alpa prema nama početi pritjecati sve vlažniji zrak.

U ponedjeljak ujutro posvuda vedro i vrlo toplo. Vjetar slab, a pred svitanje najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 u gorju do 23 na istoku zemlje. Na Jadranu od 22 pa čak do 28 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne uglavnom na sjeveru ponegdje je moguć i izraženiji pljusak i grmljavina. Vjetar slab, prema večeri i umjeren sjeveroistočni, prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 34 do 38 stupnjeva pa je ovdje, kao i u cijeloj zemlji, zbog toplinskog vala na snazi narančasti Meteoalarm.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano i vrlo vruće ponegdje i do 39 stupnjeva. Poslijepodne ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab, prema večeri umjeren sjeverni i sjeverozapadni, prolazno na udare i jak.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano i vruće. Sredinom dana mjestimice uz umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće uz poslijepodnevnu temperaturu od 32 do 38 stupnjeva što će malo ublažavati mjestimice umjeren maestral.



More je posvuda vrlo toplo - od 26 do 28 stupnjeva.



No jednako tako je i vrlo jako sunčevo UV zračenje čiji će indeks i u ponedjeljak posvuda biti vrlo visok.



Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom sunčano i vruće. U utorak poslijepodne ponegdje može biti ponekog pljuska. U drugom dijelu srijede i u četvrtak jači porast naoblake mjestimice uz kišu, a često i grmljavinske pljuskove - koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, ali uz nestabilnosti ponegdje i prolazno jak. Vrućina će u četvrtak ipak malo popustiti.

Na Jadranu sunčano te vruće i vrlo vruće, osobito u Dalmaciji. Krajem srijede i u četvrtak na sjevernom Jadranu lokalno valja očekivati pljuskove i grmljavinu. Noću i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, u četvrtak prolazno na sjevernom dijelu i jaka.



Toplinski val posvuda će trajati do sredine tjedna, a zatim malo popustiti.

Po svemu sudeći do kraja tjedna u unutrašnjosti, u manjoj mjeri i na sjevernom Jadranu, ipak malo svježije povremeno uz lokalne nestabilnosti. U Dalmaciji i dalje sunčano i vrlo vruće.

