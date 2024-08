Vrijeme se stabilizira, temperature ponovo rastu: Meteorolog Nove TV otkriva gdje će biti najtoplije

Nastavlja se stabilizacija. Fronte su daleko na sjeveroistoku i sjeverozapadu, a tlak zraka je u porastu pa će sutra, velikim dijelom Europe, zavladati anticiklona koja u ovo, ljetno, doba godine donosi sunce i toplinu.



Jutro će biti pretežno vedro, samo rijetko uz malo oblaka, no ponovno može biti kratkotrajne lokalne magle na kopnu, ponajprije u Lici i Posavini, ali neće se zadržavati dulje od 7 ili 8 sati.

Sinoćnja i jutrošnja bura bila je jaka, ali kratkotrajna. U petak ujutro će puhati samo slab do umjeren burin, ponajprije na krajnjem jugu. Najniža temperatura u unutrašnjosti će biti od 15 do 17, a na Jadranu 23 do 25 što je vrlo slično kao i danas.



I u drugom će dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, pretežno vedro, pa i malo toplije nego danas, a temperatura će biti oko 31.



Obilja sunca bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, tek rijetko uz malo oblaka. Vjetar će biti slabiji nego u četvrtak, i suprotnog smjera, jugoistočni, a temperatura viša, od 31 do 33 Celzijeva stupnja, ponegdje je moguće i 34, tako da će biti vruće.



Neće puno oblaka biti niti nad Istrom, Primorjem i gorjem. Na obali će ostati većinom vedro u drugom dijelu dana, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti sunčano uz malu naoblaku, no ipak postoji i vrlo mala mogućnost za kratak lokalni pljusak, između 14 i 17 sati.

Na moru će puhati slab do umjeren maestral, a u gorju će vjetar biti promjenjiv i slab. Temperatura će uglavnom biti između 29 i 32, samo u višem gorju malo niža.



I u Dalmaciji će sutra biti sunčano, uz malo oblaka samo u unutrašnjosti, dok će na obali ostati većinom vedro. Oko podneva će zapuhati maestral, slab do umjeren, a temperatura će biti 32, 33, a u Zagori i 35.



More se još malo ohladilo zbog bure, pa mu je temperatura između 25 i 28. Hladnije je na jugu, a toplije na sjeveru. U petak će UV indeks biti 6, a na jugu i 7 što znači visoku opasnost od UV zračenja i mogućnost da se dobiju opekline već za 15-ak minuta, pa između 11 i 16 sati treba smanjiti izlaganje suncu.

Vrijeme naredna tri dana

U subotu, nedjelju i ponedjeljak na kopnu će biti pretežno sunčano. S time da u nedjelju i osobito u ponedjeljak postoji mala mogućnost za kratak, lokalni pljusak.

Za vikend će biti toplije nego danas, 33, 34 stupnja, a zatim u ponedjeljak malo manje vruće, oko 30 sa slabim do umjerenim sjevercem. Noći i dalje ugodne, s temperaturom oko 18.



I na obali će sljedećih dana biti sunčano i vruće. Ujutro će puhati burin, a danju maestral. A onda će u ponedjeljak zapuhati umjerena, ponegdje i jaka bura. Temperatura će noću biti 23, 24, a danju 33, 34.



Vikend će dakle biti sunčan i vruć s temperaturom oko 33 Celzijeva stupnja u cijeloj zemlji.

U nedjelju postoji mogućnost za poneki pljusak na kopnu, međutim, ona je zbilja mala i uglavnom je vezana za gorske predjele. Bure više neće biti tijekom vikenda, bit će samo slabog burina i zatim danju maestrala.

