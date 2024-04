Hoće li početak travnja oboriti temperaturne rekorde? Detalje donosi Darijo Brzoja

Neobično toplo vrijeme ovog vikenda, ali i idućih nekoliko dana možemo zahvaliti termobaričkom grebenu sa Sredozemlja. Očekuje nas obilje sunca i topline, kao da je riječ o nekom ljetnom mjesecu, a ne tek prvoj dekadi travnja. Temperatura će već sutra u kopnenom dijelu zemlje u onom najtoplijem dijelu dana ići i do 30 stupnjeva. Evo i detaljno kako će to izgledati.



Sunčano očekujemo od jutra. Lokalno može biti kratkotrajne magle, u unutrašnjosti ili na sjevernom Jadranu. Vjetar slab ili tiho, jedino u Dalmaciji, prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura, u većini krajeva između 10 i 15, samo ponegdje na kopnu možda stupanj, dva niža.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Crveno upozorenje za svijet: Zatopljenje se približilo kritičnoj točki



Tijekom dana sve toplije, i dalje sunčano, ovdje u središnjoj Hrvatskoj i mirno te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i čak 31 stupanj. Ako ulovimo taj 31, bit će to za mnoge krajeve najviša travanjska vrijednost od kad postoje mjerenja. No to ćemo znati sutra.



Sunčano vrijeme očekuje i Slavoniju i Baranju. Možda tek poneki oblak poslijepodne. Zapuhat će slab do umjeren istočni vjetar, i dobro će doći s obzirom na to da će se i ovdje temperatura poslijepodne opasno približiti 30 stupnjeva. U hladu naravno.



Na suncu će biti i vruće. Visoke vrijednosti očekuju se i u gorskoj Hrvatskoj, od 25 do 29. Na moru nešto umjerenije, manje toplo, ovdje na sjevernom Jadranu većinom između 21 i 25. Vjetar uglavnom slab, prema otvorenom moru sredinom dana tek umjeren sjeverozapadni. Navečer, kad vjetar utihne ponovno bi moglo biti sumaglice ili magle.

I u Dalmaciji će većinom prevladavati vedro. Na jugu poslijepodne uz tek poneki oblak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, zapadni i sredinom dana ponegdje jugozapadni vjetar. Sve skupa bit će dosta ugodno, uz temperaturu od 21 do 25, a u zaleđu i 27 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Mnogi imaju simptome Umorni ste, razdražljivi i bezvoljni? Stručnjaci otkrivaju kako se riješiti proljetnog umora



S obzirom na vrijeme, ima smisla izvijestiti i o temperaturi mora. Naime, more je od 15 do 18 stupnjeva, danas na mnogim mjestima već i 17, što je vrlo blizu temperaturi koja se može preporučiti za kupanje. To bi bilo 18 stupnjeva. UV indeks je umjeren, no svakako pripazite s izlaganjem suncu, a ukoliko planirate i kupanje, na more se navikavajte postupno.

Vrijeme početkom tjedna

Kupanja će sigurno biti i sljedećih dana. Očekuje nas sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme sve do srijede kad će biti ponešto nestabilnije, te manje toplo. U unutrašnjosti će biti moguć poneki pljusak, izglednije u gorju.



I na Jadranu sunčano do srijede kad će biti malo promjenjivije, poglavito na sjeveru. Puhat će slabo do umjereno jugo, a u srijedu na sjevernom dijelu okrenut će na buru koja će potom pojačati. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, bit će oko 23, 24 stupnja svih dana.



Veći dio tjedna vrijeme bi trebalo biti sunčano ili pretežno sunčano. Još nije posve jasno kako će se nestabilnosti sredinom tjedna manifestirati, to ćemo još vidjeti. Ono što znamo jest da će ova neobična vrućina od srijede popustiti. Ali neće biti hladno.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.