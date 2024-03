Crveno upozorenje za svijet: Zatopljenje se približilo kritičnoj točki

Nikad se prije nismo toliko približili nižoj granici od 1,5 stupnja iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, nedavno je izjavila nova glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije, Celeste Saulo.

To je za svijet crveno upozorenje. No, klimatske promjene obuhvaćaju mnogo više od temperatura u atmosferi. Posebno su zabrinjavajuće pojave u oceanu gdje je zabilježena do sad nezapamćena toplina.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Kako se planira ostvariti smanjenje emisije ugljika u atmosferu? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Trenutne politike nisu dovoljne: Globalno zagrijavanje značajno će premašiti dogovorenu razinu

Tako je više od 90 posto oceana u nekom trenutku tijekom 2023. bila zahvaćeno toplinskim valovima u moru. Stope zagrijavanja posebno su se snažno povećale u posljednja dva desetljeća, a očekuje se da će se to zagrijavanje nastaviti, što je nepovratna promjena u rasponima od nekoliko stoljeća do nekoliko tisućljeća.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.