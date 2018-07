Meteoalarm upozorava nas na potencijalno opasno vrijeme u ponedjeljak. Zbog velikih vrućina koje će nas pratiti sljedećih dana mogući su zdravstveni rizici ponajprije kod starijih, trudnica i djece.

Topla noć i vruć dan – takvo će vrijeme biti u ponedjeljak u gotovo cijeloj zemlji. Žuti meteoalarm upaljen je za sve regije osim za regiju Gospić. Temperature će se penjati ponegdje i debelo iznad 30 stupnjeva.

I idućih se dana očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. U kopnenom dijelu povremeno umjerena naoblaka, a moguć je i pokoji poslijepodnevni lokalni pljusak s grmljavinom, ponajprije u Slavoniji i Baranji. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu i bura.

Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 31 i čak 36 stupnjeva. Temperature more kretat će se oko 25 stupnja.

''Taj val topline nešto će jačati prema sredini tjedna, a onda što se tiče obale i samog morskog dijela zemlje, visoke temperature bi se mogle zadržati do daljnjega'', rekao je meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.

I mladima toplinski udar može biti teško podnošljiv. No, posebno moraju pripaziti srčani bolesnici, trudnice i djeca.

''Pritisak je uz ovu vrućinu posebno opasan, ne samo za bolesne, nego i za zdrave ljude. On samo još više povećava osjećaj topline i našeg lošeg općeg stanja. Tu isto kao i za vrućinu općenito vrijedi isto pravilo - piti dovoljno tekućine, nositi laganu odjeću, izbjegavati izlazak u vrijeme najvećih vrućina'', istaknula je dr. Dejana Martinić, voditeljica smjene u Zavodu za hitnu medicinu.

I pomalo. Ljeto je!