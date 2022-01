Vrijeme za vikend gotovo bi posvuda trebalo biti bez oborina s više oblaka u subotu i dosta sunčana vremena u nedjelju, a u ponedjeljak se očekuje prolazno naoblačenje s kišom, u gorju sa susnježicom i snijegom.

Pretežno suho i stabilno vrijeme za vikend možemo zahvaliti polju visokog tlaka zraka. Više oblaka u prvom dijelu vikenda donijet će topla fronta s kojom će započeti i pad tlaka zraka pa će se u ponedjeljak na sjevernom Jadranu stvoriti novi ciklonalni vrtlog i oborine.



U subotu ujutro u većini će krajeva biti promjenjivo oblačno. Jedino će na istoku i jugu zemlje još u početku prevladavati vedro. U istočnoj Slavoniji i Baranji puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu između dva i sedam Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno. Vjetar uglavnom slab jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura od pet do devet stupnjeva.

U istočnim predjelima umjereno i znatno oblačno. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Poslijepodne između pet i osam stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno. Vjetar u gorju većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura koja će poslijepodne oslabjeti . Najviša dnevna temperatura u gorju od tri do šest, a na Jadranu od osam do11 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura koja će prema kraju dana oslabjeti. Na otvorenom moru tramontana. Poslijepodnevna temperatura zraka od osam do 12 stupnjeva.



U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U ponedjeljak prolazno naoblačenje uglavnom s kišom, a u višem gorju mogući su susnježica i snijeg. U nedjelju malo toplije.



Na moru isto tako u nedjelju i utorak pretežno sunčano. U ponedjeljak promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. U nedjelju vjetar uglavnom slab sjeverozapadni, u ponedjeljak jugo, a u utorak umjerena i jaka bura.

