Stiže promjena vremena. Detaljnu prognozu za produženi vikend ima Darijo Brzoja.

Promjena vremena za vikend. Kiša nam stiže već noćas, pa će sutra ujutro u kopnenom dijelu zemlje prevladavati oblačno, kišovito i hladnije. Na moru promjenjivo, na sjevernom dijelu uz mogućnost za grmljavinske pljuskove i nevere. Zapuhat će bura, koja će tijekom dana i jačati: u Dalmaciji, većinom jugo i južni vjetar. Temperatura, na kopnu 15-ak do 17 u početku, no neće se previše ni mijenjati tijekom dana: na moru još uvijek toplo, i sutra ujutro 20-ak stupnjeva.



I poslijepodne u unutrašnjosti oblačno, povremeno kišovito i svježe. A uz umjeren sjeveroistočnjak temperatura će cijeli dan biti oko 17, 18 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove. Temperatura, poslijepodne maksimalno 20, a navečer svježije.



Postupno zahladnjenje prema kraju dana bit će i na zapadu i u gorju. U gorskoj Hrvatskoj dakle, sutra isto povremeno kiša, a pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Bura će pojačati na jaku, podno Velebita s olujnim udarima, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 25 stupnjeva. U gorju 15 do 20.



Dalmaciju očekuje promjenjivo, uz moguće nevere na sjeveru, dok će južnije uglavnom još uvijek biti suho i vrlo toplo te vruće. Bura do Šibenika, i malo južnije, a dalje prema jugu jugozapadnjak i jugo. Temperatura će tijekom dana i do 30.

U nedjelju još oblačno i pomalo kišovito, na kopnu pravo jesensko vrijeme, obzirom da će temperatura biti još i niža nego sutra. Od ponedjeljka kidanje naoblake, rijetko uz mogućnost za još malo kiše, no svakako toplije i ugodnije. Osobito prema sredini tjedna.



Na Jadranu su u nedjelju još mogući neverini kojih bi rjeđe moglo biti i u ponedjeljak, a još rjeđe u utorak s obzirom da vrijeme neće biti posve stabilno. No u idućem tjednu sve češća sunčana razdoblja i sve toplije. Jug se za vikend neće toliko rashladiti kao sjever gdje će i u nedjelju biti jake i mjestimice olujne bure. Od ponedjeljka vjetar u slabljenju i ponovno toplije duž cijele obale.

A ako se ostvare trenutne prognoze, krajem slijedećeg tjedna, prvi put u ovoj sezoni moglo bi biti i pakleno.

