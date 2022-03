Kakvi će biti prvi dani klimatološkog proljeća te kakvo će vrijeme biti za vikend, u vremenskoj prognozi donosi meteorolog Nove TV Ivan Čačić.

Prvi dani proljeća po klimatološkom kalendaru u znaku su suhog i prohladnog vremena. Prema vremenskoj prognozi Ivana Čačića, u četvrtak će se nastaviti sunčano vrijeme, uz manje vjetra nego u srijedu. Za vikend u unutrašnjosti će biti promjenljive naoblake, no većinom suho, a najviše sunca zadržat će se na Jadranu.



Sunčano vrijeme i slab vjetar u četvrtak možemo zahvaliti prostranom polju povišenog tlaka zraka. Ipak, za vikend u višim će predjelima atmosfere iznad naše zemlje kružiti hladan, no razmjerno suh zrak - zbog čega će u unutrašnjosti biti manje sunca nego na Jadranu.



U četvrtak ujutro bit će vedro no hladno, osobito u gorskom području. Vjetar većinom slab. Duž obale slab do umjeren burin. Najniža jutarnja temperatura zraka u kontinentalnom dijelu od -8 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od - 6 do -1 stupnja.



Danju u središnjoj Hrvatskoj sunčano, vjetar slab. Prema večeri, uglavnom u sjevernim predjelima, prolazno umjerena naoblaka. Najviša dnevna temperatura od 8 do 11 stupnjeva.



Sunčano, poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku, bit će i u istočnim predjelima. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Poslijepodnevna temperatura od 8 do 10 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu sunčano, a vjetar uglavnom slab. Poslijepodne u gorskom području od 4 do 9, a na Jadranu do12 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, većinom uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stupnjeva.

Ušli smo u jedan od najpromjenjivijih mjeseci u godini: Meteorolog donosi što nas čeka u idućim danima

Daleko smo još od proljeća: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

Do kraja tjedna u unutrašnjosti promjenjivo i prohladno, no većinom suho. Kratkotrajno može biti neznatne oborine na granici kiše i snijega. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Ujutro hladno uz mraz.



Na Jadranu u sljedeća tri dana djelomice sunčano. Prolazno više oblaka bit će u petak, a na jugu Dalmacije i za vikend. Zapuhat će umjerena i jaka bura i to najprije na sjevernom dijelu u petak. Temperatura zraka bez veće promjene.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr