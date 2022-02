Idućih dana očekuje nas više sunca, no daleko smo još od proljeća. Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi.

Vrijeme se pomalo stabilizira, idućih dana očekuje nas više sunca, no cijeli tjedan još uvijek neće biti i osobito toplo. Manje hladno nego danas, ali još uvijek daleko od proljeća. Mada, klimatološki, ono počinje sutra, prvim danom ožujka.

Ožujak se generalno smatra prvim proljetnim mjesecom. Poznat je po svoje tri bure, a po vremenskim prilikama, prava je odlika prijelaznog razdoblja između zime i proljeća. I u utorak smo u polju visokog tlaka, razlika je u tome što će u utorak po visini ipak biti nešto manje vlage, pa će vrijeme biti stabilnije, sunčanije, a oborine gotovo da i ne očekujemo.



Novo jutro, u unutrašnjosti djelomice, na Jadranu uglavnom i pretežno sunčano, mjestimice u početku još uz promjenjivu naoblaku. Pri tom je u gorju moguće malo snijega, a na krajnjem jugu možda kap kiše.

U kopnenim krajevima će puhati umjeren, ponegdje jak vjetar sa sjevera, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita u prvom dijelu dana još i olujna bura s orkanskim udarima. Slabjet će prema večeri. Temperatura, u unutrašnjosti koji stupanj ispod nule, u gorju može i do -7, dok se na Jadranu očekuje uglavnom između 2 i 7 stupnjeva, u plusu.

Poslijepodne na kopnu djelomice ili pretežno sunčano, manje vjetrovito, ali i dalje hladno uz svega 6 stupnjeva. Slično i u istočnim krajevima, barem dijelom vedro, malo oblaka, sjeverac i temperatura najčešće 5 ili 6 stupnjeva.

U gorju i sutra promjenjivije, no prema kraju dana isto uz smanjenje naoblake. Na sjevernom Jadranu će zato prevladavati sunčano. Puhat će jaka i olujna bura: a prema večeri, malo će oslabjeti. Dnevna temperatura, na moru oko 8, a u gorskoj Hrvatskoj cijeli dan blizu nule.

I u Dalmaciji će poslijepodne prevladavati sunčano. Vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, dok će temperatura biti većinom od 9 do 12 stupnjeva. Idućih dana u našim krajevima uglavnom djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti malo oblačnije s četvrtka na petak i u petak, a pri tom bi, prije svega u gorju moglo biti slabih oborina. No šanse su, za sad, u principu male. Jutra i dalje prilično hladna, u minusu, a danju tek mrvicu toplije.

Na Jadranu će većinom prevladavati sunčano: isto nešto promjenjive naoblake prema vikendu i tu i tamo onda može pasti i malo kiše. No ne čini se osobito značajno. Bura će oslabjeti pa će do petka puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a onda će ponovno pojačati bura. Jutra svježa, a danju sredinom tjedna na moru ipak malo ugodnije.

