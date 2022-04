Kiša, sunce, kiša, sunce. Kada, što i gdje - detalje donosi Darijo Brzoja.

Na Jadranu je u ponedjeljak bilo dosta sunca, osobito u Dalmaciji, dok su se u kopnenim krajevima poslijepodne sa sjevera već polako počeli navlačiti oblaci. Najava je to kišovitog početka novog radnog tjedna, naime ono što nam slijedi izmjena je kiše i sunca idućih nekoliko dana, kiše će ovisno o području po malo barem biti svaki drugi dan. Ono što je najizglednije jest porast temperature u drugoj polovici tjedna i potencijalno ugodan vikend.

Naime, nad naše krajeve polako već pritječe vlažan, nestabilan zrak, kao dio visinskog vrtloga koji će se tu zadržavati u utorak i srijedu. Pred vikend ide nova ciklona sa Sredozemlja, a zatim, čini se, napokon nešto stabilnije vrijeme.

Jutro, na kopnu dakle, uglavnom oblačno, povremeno uz kišu, vjerojatnije na zapadu i u gorju. Na moru bi još uvijek trebalo biti suho, ali isto oblačnije nego do sad. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu zapuhat će jugo, dok će južnije mjestimice još biti malo bure. Potom i ovdje kasnije jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 5, u gorju oko nule, dok se na moru očekuje između 6 i 11 stupnjeva. Bit će dosta svježe.

I poslijepodne u unutrašnjosti većinom oblačno i kišovito. Ovdje u središnjoj Hrvatskoj, od sredine dana kiša će biti češća, a moguće i izraženija. Dnevna temperatura, samo 8, a najviše 10 stupnjeva.

10-ak maksimalno očekuje se i u Slavoniji i Baranji. Ovdje će također sutra veći do dana prevladavati oblačno, te povremeno i kišovito vrijeme.

U gorju isto većinom kiša, a potkraj dana, u najvišim predjelima moguća je i susnježica. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno bit će cijeli dan, no oborina je mjestimice izgledna tek navečer. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 5 do 8, a na moru oko 15, 16 stupnjeva.

I u Dalmaciji sutra promjenjivo, a kiše će ponegdje isto biti najvjerojatnije tek kasno poslijepodne i navečer. Većinom slabo do umjereno jugo: temperatura, 15ak do najviše 17 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

Srijeda nam nosi povoljnije vrijeme, ujutro i dio prijepodneva još uglavnom na istoku zemlje moguće je malo kiše, no potom će na kopnu biti djelomice ili pretežno sunčano. Sunca će biti i u četvrtak, poslijepodne uz povremeno umjerenu naoblaku, a oblaci će donijeti novu kišu, ponegdje opet u petak. U unutrašnjosti uglavnom ne mnogo i vrlo prolazno. Vikend za sad izgleda povoljnije od tjedna i svakako toplije. Zapravo toplije će biti već od četvrtka.

Na Jadranu kiša sutra navečer, tijekom noći i ostatci tog oborinskog sustava bi se u srijedu ujutro još mogli zadržavati na jugu zemlje. Potom i na moru tijekom dana djelomice ili pretežno sunčano i burno. U četvrtak s jugozapada naoblaka, izmjenjivat će se sunce i oblaci, a malo kiše pri tom moguće je u Dalmaciji. U petak na moru dosta nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, na jugu izraženije. Od četvrtka će sve jače puhati jugo. Uz južinu, i na moru krajem tjedna toplije. Malo toplije.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr