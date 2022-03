Detalje o tome kakvo nas vrijeme čeka za vikend donosi meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.

Očekuje nas nekoliko stabilnih i uglavnom sunčanih proljetnih dana. Za vikend će biti svježije nego u tjednu te vjetrovito, temperatura slična onoj u petak, i vrijeme ukupno neće osobito odudarati od tipičnog ranog proljeća. Upravo vjetar je jedno od obilježja ovih prijelaznih razdoblja, osobito bura koje ni idućih dana neće nedostajati.

Ono što je možda manje tipično i ne događa se osobito često, to je prostrano, široko anticiklonalno polje koje zauzima cijeli Europski kontinent. Nas će u subotu tlačiti oko 1035 hPa, pri čemu anticiklona u svom središtu, sjevernije u Europi očekuje impresivnih 1050.



U stabilnoj atmosferi, stabilno vrijeme, obzirom da će se zrak i dalje gurati prema Sredozemlju bit će i vjetrovito. A očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano i hladno jutro. Nešto oblaka bit će uglavnom u kopnenom području. U gorju i na moru, vedrina. Jutarnja temperatura od -3 do 0 u unutrašnjosti te između 3 i 8 stupnjeva na Jadranu. Pri tome će duž obale puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita mjestimice s olujnim udarima.



Djelomice sunčano na kopnu i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj uz promjenjivu naoblaku. A sunčanije svakako, od nedjelje. Temperatura će biti slična onoj u petak, a od sredine dana zapuhat će sjeveroistočnjak pa će se možda činiti i malo svježije. Danju uglavnom 10-ak do 12 stupnjeva.



Slavoniju i Baranju također očekuje djelomice sunčano vrijeme. Puhat će sjeveroistočnjak, a temperatura će isto biti kao i na zapadu, možda mrvicu niža, ali tu negdje 10,11 stupnjeva.



Dosta sunca u subotu na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, cijeli dan uglavnom sunčano, osobito na moru. Bit će i vjetrovito te u gorju svježe. Tu se očekuje oko 7, 8 stupnjeva, a na Jadranu većinom između 12 i 15. Pritom će na moru puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.



Bure će biti i u Dalmaciji. Većinom umjerene, rijetko, tek ponegdje jake. Isto će biti sunčano i ugodno uz 15-ak stupnjeva. Biometeorološke prilike su povoljne, a temperatura mora većinom od 11 do 13 stupnjeva, dakle u redu samo za one koji se cijele godine čeliče u hladnom moru.



Stabilno, sunčano i vedro vrijeme prelit će se na kopnu i u sljedeći tjedan. I dalje će povremeno puhati umjeren sjeveroistočnjak, no ima jedna mala razlika u usporedbi s vremenom za vikend. A to je da će prema sredini idućeg tjedna svježina ipak pomalo popuštati, pa nas u drugoj polovici očekuje više topline. Osobito danju. Jutra još uvijek hladna, i mraz.



Na Jadranu će također prevladavati vedro, uz umjerenu, ne često i jaku buru, uglavnom podno Velebita s pokojim olujnim udarom. Za razliku od kontinenta, na moru neće biti mraza jer su jutra toplija, a i dani. I ovdje će prema sredini idućeg tjedna općenito biti toplije. A uz više svjetla i višu temperaturu pomalo kreće vegetacija i cvatnja. Na kraju, čini se da će se vrijeme ove godine lijepo uskladiti s kalendarom za početak proljeća.

