Nakon sunčanog vikenda stiže hladni val: Meteorolog otkriva gdje se očekuju i snježne padaline

Promjena vremena osjetila se već u petak, u kopnenim krajevima maglu i sivilo zamijenilo je sunce, mnogo je ugodnije, toplije, krenula je i južina. E, upravo južina najavljuje i promjenjivije vrijeme sljedećih dana. Nosi nam toplinu, sunčana razdoblja, provjetrit će i nakupljeni onečišćeni zrak u kopnenom području, no s druge strane biometeorološke prilike neće biti najpovoljnije. Svi znamo kako južina može djelovati na raspoloženje i radni elan. Srećom vikend je pa se većina vas ipak odmara. U jugozapadnoj struji nama će sljedećih dana pritjecati topliji, ali i vlažan, nestabilan zrak, ozbiljnije oborine očekujemo početkom sljedećeg tjedna, dok će za vikend biti i sunčanih razdoblja.

Subotu ujutro, eventualno na istoku još mjestimice može biti magle. Početak dana nosi u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji, poglavito na jugu i pretežno sunčano vrijeme. Na sjevernom Jadranu i u gorju ponešto promjenjivije, moguće i uz malo kiše. Puhat će većinom umjereno jugo, južni i jugozapadni vjetar koji će uglavnom u gorju biti i pojačan. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 10, na sjeveru i malo viša, a na Jadranu od 10 do 15

Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će dijelom vedro, uz umjeren jugozapadnjak te za sredinu studenog neobično toplo. Najviša dnevna temperatura se očekuje oko 18, 19 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Djelomice sunčano, uz jugozapadnjak te nakon hladnoće proteklih dana ipak ugodnije i toplije. Temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom kotaru, te na sjevernom Jadranu, s naglaskom na šire riječko područje bit će promjenjivije, oblačnije, tijekom dana ponegdje uz malo kiše. Puhat će slabo pa umjereno jugo i južni vjetar. Jugozapadnjak će u višem gorju biti jak. 10ak do maksimalno 15 stupnjeva u gorskoj Hrvatskoj, a koji više, do 18 ipak očekuje se na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano ili će biti barem dijelom vedro. Tijekom dana može biti i promjenjive naoblake, no sunca će biti više. Puhat će umjereno jugo, u postupnom jačanju. Temperatura, uglavnom između 17 i 20 stupnjeva.

Prognoza za vikend

Slično vrijeme očekuje nas i u nedjelju, što znači, malo kiše u gorju, dok će se drugdje u unutrašnjosti zadržati većinom suho, djelomice sunčano i toplo. Krajem dana ipak porast naoblake, a potom u ponedjeljak i kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Sunčana razdoblja izmjenjivat će se s pljuskovima kojih neće biti stalno niti posvuda: najizgledniji su krajem dana. S prolaskom atmosferskog poremećaja stiže nam potom i pad temperature te zahladnjenje. Jugozapadnjak će u utorak okrenuti na sjeverni vjetar koji će donijeti taj hladniji zrak, a s njim u najvišem gorju moguć je i snijeg. Od utorka će na kopnu ponovno biti hladno.

Na sjevernom Jadranu svih dana promjenjivije uz mogućnost za kišu. U Dalmaciji, uglavnom od kraja nedjelje jače pogoršanje, a tad su posvuda duž obale mogući pljuskovi s grmljavinom pa i obilnija kiša. Na moru će jako i olujno jugo u ponedjeljak okretati na južni i jugozapadni vjetar, a u noći na utorak zapuhat će jaka bura s olujnim udarima. Smirivanje vremena očekuje se sa sjeverozapada u drugom dijelu utorka.

Dakle, topao vikend uz južinu i sunčana razdoblja, potom promjena s kišom i u višem gorju snijegom uz koju ide i zahladnjenje te povratak u zimu, zimske prilike u nastavku sljedećeg tjedna.