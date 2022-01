Nećete vjerovati, i u prognozi vremena može biti riječi o koronavirusu. Ivan Čačić objašnjava kako na prijenos virusa utječe vrijeme.

Ovaj vikend i početak idućeg tjedna bit će u znaku hladnog vremena. U kontinentalnom dijelu povremeno će biti uglavnom slabog snijega ponegdje uz stvaranje tankog snježnog pokrivača, dok će na Jadranu prevladavati vedro.



Ove vremenske prilike posljedica su složenog djelovanja prizemne anticiklone sa zapada kontinenta iznad koje po visini sa sjevera pritječe vrlo hladan i malo vlažniji zrak.



Sutra ujutro u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom susnježicom ili snijegom. Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Na istoku zemlje puhat će mjestimice umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Na Jadranu prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, a južnije od Makarske umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, uz obalu od -1 do 3, a na otocima od 3 do 6 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima, osobito početkom dana i opet navečer. Sredinom dana povremeno snijeg pa susnježica. Tanji snježni pokrivač može nastati ponegdje u višim predjelima i na sjeveru. Vjetar većinom slab. Bit će hladno uz najvišu dnevnu temperaturu od 2 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima također promjenljivo i hladno. Povremeno snijeg, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana uz poneki jaki udar.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo ponegdje sa slabim snijegom. Na Jadranu pretežno sunčano, na Kvarneru povremeno uz umjerenu naoblaku. U gorju vjetar većinom slab. Na Jadranu, osobito prema otvorenom moru, umjeren do jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne u gorskom području od 0 do 3, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva.



U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Od sredine dana puhat će umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadnjak, koji će navečer okrenuti na tramontanu i buru. Temperatura od 6 do 10 stupnjeva.

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno i hladno, povremeno sa susnježicom ili snijegom. Mjestimice može nastati tanji snježni pokrivač, koji je najizgledniji u gorju u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni.



Na Jadranu većinom sunčano uz buru i sjeverac. Bit će razmjerno hladno, primjereno dobu godine. Ujutro duž obale ponegdje mraz.

Prijenos virusa

Kao što znate, borba protiv pandemije virusa COVID-19, pored epidemiologa, uključuje i mnoge stručnjake raznih profila. Jeste li znali da su tu i meteorolozi? Svjetska meteorološkoa organizacija nedavno je priopćila kako postoji dovoljno dokaza da na prijenos virusa COVID -19 utječe vrijeme. Povećani prijenos virusa u umjerenim širinama prati hladno vrijeme, a u tropskom području razdoblja dugotrajne kiše.

