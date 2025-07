Vrijeme uglavnom sunčano s manjim pogoršanjima, no od nedjelje kreće prava promjena

Promjenjivije vrijeme kopnenim krajevima donijelo je pljuskove, grmljavinu i na kratko pojačan vjetar, ali zato i ugodniju temperaturu danas, dok se na moru, a osobito u Dalmaciji zadržava sunčano i vruće. Sutra će više sunca biti posvuda, a atmosfera koliko toliko mirnija, mada prolaz za nove atmosferske poremećaje i dalje ostaje otvoren.

Dugotrajna vrućina nad Balkanom dodaje vatru, pa ne treba mnogo da se lokalne nestabilnosti manifestiraju u novim ljetnim olujama. Izraženija promjena očekuje nas za vikend i početkom sljedećeg tjedna, kad će biti oblačnije i kišovitije, a od nedjelje i svježije. No do tad, ipak prvo nekoliko dana vrućine.



Pred nama je pretežno sunčano i ugodno toplo jutro. U unutrašnjosti uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na moru puhati sjeverozapadnjak i u početku, na sjevernom Jadranu bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 20, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja.



Većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne. Povremeno umjeren vjetar, sa sjevera i sjeveroistoka, dok će temperatura biti malo viša nego danas, većinom od 29 do 32 stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati sunčano, te će biti vruće. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni, potom i istočni vjetar, a u najtoplijem, odnosno, najviše vrućem dijelu dana očekuje se mjestimice i 33 stupnja.



Sunce većinom sutra i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Poslijepodne će ovdje biti dnevnog, umjerenog razvoja oblaka u gorju i u unutrašnjosti Istre, pri čemu je lokalno moguć i poneki kraći pljusak. Na moru prijepodne bura, poslijepodne uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, od 27 u Gorskom kotaru do 32 stupnja na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Puhat će uglavnom maestral, a temperatura će biti najčešće oko 33 stupnja. Ugodnije će, upravo zbog maestrala biti na dalmatinskim otocima.



More je oko 25, između 24 i 26 stupnjeva na većini mjernih mjesta. Otprilike stupanj više od prosjeka za doba godine. U Malom Lošinju danas je izmjereno visokih 27.



Prosječni dnevni UV-indeks sutra će na našem području biti visok ili vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

I u nastavku tjedna očekuje nas najmanje djelomice, a češće pretežno sunčano te sve više vruće vrijeme. Neće biti posve stabilno pa su, za sad uglavnom u gorskim krajevima, uz umjeren razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina. U četvrtak će puhati jugozapadnjak, potom će vjetar biti većinom slab. Svakodnevno će temperatura ići do 33, 34, a lokalno moguće i do 37 stupnjeva.



Na Jadranu će također najvećim dijelom prevladavati sunčano, te će isto biti vruće. Na sjeveru stoji mogućnost za poneki pljusak uz dnevni razvoj oblaka. U četvrtak će zapuhati jugo, potom će krajem tjedna puhati uglavnom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura ide preko 30, ovdje na moru sljedećih dana do 35 stupnjeva.



Vikend, a osobito nedjelja i početak sljedećeg tjedna nam donose izraženiju promjenu vremena s kišom i osvježenjem.