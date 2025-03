Taksisti najavili bojkot zbog prejeftinih vožnji: "Ispada da mi volontiramo"

Vozačima taksija je dosta. Najavili su bojkot aplikacija Uber i Bolt u Zagrebu, a cilj im je podići svoju cijenu rada. U srijedu, 26. ožujka na osam će sati, do 12 do 20 sati, ugastiti obje aplikacije i neće voziti vožnje koje im ponude.

"To je test za nas da vidimo koliko će nas se skupiti, a njima prvo upozorenje i šansa da, prije nego što krenemo s bojkotom, dignu cijene", rekao je vozač poznat kao Skyliner koji na YouTubeu ima kanal u kojem se bavi temama vezanim uz zanimanje vozača taksija, a na kojem ga prati više od 5000 ljudi.

Inicijator bojkota uvjeren je da Uber i Bolt neće reagirati na prvi pritisak, pa je najavio i idući. Od ponedjeljka, 31. ožujka, pozvao je vozače da trajno bojkotiraju Uber u Zagrebu i voze samo vožnje preko Bolt aplikacije. U svom videu detaljno je objasnio i razloge za ovu odluku.

"Trajni bojkot trajat će dok Uber ne postavi poštenu tarifu koja odgovara vozačima. Na nama je izbor. Mi glasamo svojim radom i odabiremo za koga ćemo raditi. Oni se natječu preko naših leđa tko će biti jeftiniji i smanjuju cijene. Nas vozače su uzeli zdravo za gotovo, a mi ovce vozimo. Ubit će nam ovaj posao koji volimo", rekao je Skyliner.

Skyliner, screenshot Foto: Screenshot/YouTube

Uber je odabrao jer je, objašnjava u videu, prvi spustio cijenu, a onda ga je slijedio i Bolt. Osim toga, razlog je i provizija od 35 posto, što vozači smatraju nepoštenim.

"Uber je taj koji igra prljavo i stalno prvi spušta cijene. Ispada da mi volontiramo. Cilj je pritisnuti Uber i reći im da promijene uvjete jer pod ovima nećemo voziti. Ako nas se dovoljno priključi, počet će im padati brojke. Jedino tako možemo reći da dignu tarifu, na primjer da bude kao u Puli", kaže Skyliner.

U nastavku je izračunao i zaradu vozača, a koja je glavni razlog za bojkot.

"Sad su baš otišli u krajnost. Uber je toliko spustio tarifu u veljači, a onda je i Bolt napravio isto. Sada nam je 80 posto vožnji 3,2 eura ili 3,4 eura bruto, to znači da ti dobiješ 2,4 eura, a po stranku ponekad ideš i 10 minuta dalje. Ideš zapravo po stranku besplatno. To je ono što je prije bio start, a to su maknuli. I onda se po gužvama stranka vozi 3 kilometra, a tebi za to treba 17 minuta. Vozio si 25 minuta, a zaradio 2,5 eura, a tu ne računamo gorivo, amortizaciju, doprinose…", objasnio je vozač koji je uvjeren da će, ako Uber povisi cijenu vožnji, to učiniti i druga aplikacija.

Goruće pitanje u javnosti je i ono koje se tiče stranih vozača. Skyliner je objasnio i kako to ide njima na ruku.



"Ako ne budu imali vozača, morat će zapošljavati strance, a znamo što mušterije o tome misle. To će Uberu naštetiti. Ako ih mi bojkotiramo, duže će ga se čekati, a svaki koji dođe vozit će stranac, odnosno nekvalificirana jeftina radna snaga iz trećih zemalja. Siguran sam da im možemo nanijeti štetu da bude mjerljiva i da počnu gubiti Zagreb", objasnio je u videu ispod kojeg je dobio gomilu komentara podrške.

Vozači, kaže, žele da minimalna cijena starta bude 5 eura, a provizija fiksna. Nepoštenim smatraju i prisiljavanje da voze jeftine vožnje kako ih ne bi isključili, pa vozači ne mogu ni birati vožnje koje žele. Za usporedbu, cijene u Puli, Zadru i Osijeku su daleko više. Iste žele i u metropoli.

Pročitajte i ovo EVO GA OPET Vučić ima novi video, neprepričljiv je: "Sutra kad me vidite nasmijanog s Von der Leyen..."

Pročitajte i ovo vršnjačko nasilje Pauletićeva supruga na policiji: Ovo je razlog

Pročitajte i ovo Sastanak u Saudijskoj Arabiji Održani razgovori SAD-a i Rusije: Procurilo što je Trumpov prvi cilj