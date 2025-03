VIDEO Nevjerojatne scene odbačenih boca s urinom, smeća... Stanovnici su u agoniji: "Oni pišaju po nama"

Zamislite da vas svako jutro probudi tutnjava kamiona teških i do 50 tona.

Ali ako ste mislili da vam je dan loše počeo, to je zapravo tek početak agonije.

Kada izađete iz kuće shvatite da je pod vaš prozor opet netko bacio plastičnu bocu s urinom. Jer na granicu treba stići što prije i vremena za stajanje nema - pa je pojedinim vozačima kamiona iz Srbije to uobičajeni način obavljanja nužde.

Mještani su zavapili ekipi rubrike Poziv. "Lijep pozdrav iz Erduta. Imamo problema s kamionskim terorom. Vozači pišaju po nama, bacaju smeće okolo, zbog kamiona moramo voziti suprotnom stranom te stalno preko pune linije. Ne možemo skrenuti u centar svog svoj sela. Molim Vas, pomozite nam".

Paraliziraju ceste i ugrožavaju sigurnost - na putu do graničnog prijelaza Erdut koji povezuje Hrvatstku sa Srbijom, kolona kamionskih grodosija kroz selo zna dosegnuti i do pet kilometara.

326 kamiona, koji svakodnevno prema policijskoj statistici prođu Erdutom, ostavljaju trag i na okoliš.

Problema svojih mještana svjestan je i općinski načelnik Jugoslav Vesić. "Svi objekti koji se nalaze uz državnu cestu imaju problema oko statike i pucanja. Tu budu ogromne gužve, imate po 100-ak kamiona, svi oni čekaju, nemaju vremena stati jer žure", rekao je.

Ne svjedoče samo tome mještani Erduta. "Oni vrše nuždu u kamionima i bacaju urin van, papire od hrane, konzerve plastike... Sve moguće. I to ne samo niz cestu nego i na nepristupačan teren", ispričala je djelatnica komunalne tvrtke Marijana.

U lokalnoj eko udruzi kažu da je ovakva situacija neodrživa. "Zbog toga dolaze divlje životinje, štakori i miševi koji to razvlače okolo. Automatski se javlja mogućnost zaraze i pojave bolesti, a na taj način ugrožavaju zdravlje ljudi. Također i te divlje deponije isto na neki način zagađuju i vodene tokove, odnosno podzemne vode", ispričala je Gordana Čer Krnjaić.

Dunav je za Željka Kovačića drugi dom. Na njemu provodi svaki slobodan trenutak. No, idilične scene sve češće zamijenjuju one koje je uopće teško prepričati. "Dođete ovdje, a kamioni stoje u koloni i od gore vozači preko ljeta me popišaju barem 10-15 puta, i to ne samo mene - nas bude tu 10-ak, svaki čovjek bude tu popišan".

Obavljanje male nužde koja završava u moćnom Dunavu tek je jedan u nizu brojnih problema. Na prozivke mještana vozači imaju spreman odgovor - tvrde da na granici nema toaleta.

Na kraju priče, mali ljudi ostaju - prepušeni sami sebi.

Pala odluka

Četiri dana nakon što je ekipa rubrike Poziv obišla Erdut, dogodile su se tektonske promjene.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je o rješenju problema s Željkom Lijićem iz Hrvatskih cesta.

Lijić je ispričao da je u ponedjeljak donešena odluka da se most Erdut zatvori za promet vozilima čija ukupna masa iznosi 7 i pol tona, jer je utvrđeno da nije pouzdan za promet vozilima te mase.

Lijić navodi da je započela i rekonstrukcija državne ceste 213 od Dalja do graničnog prijelaza Erdut te se očekuje da će ti radovi trajati 14 mjeseci.

Tijekom radova će se razmotriti i izgradnja treće prometne trake gdje bi se izdvajali kamioni koji prelaze preko granice.

"Svakako ćemo uz ovo izvršiti i postavljanje kontejnera i koševa za smeće. Moram reći da je to posljedica nesavjesnih vozača koji izbacuju otpatke iz vozila i mi to svakodnevno prikupljamo i skladištimo na određena mjesta. Smatramo da ćemo nastaviti organizirati prikupljanje istog, po svim zakonskim propisima, ali moramo i apelirati na vozače da to više ne čine", zaključio je Lijić.

